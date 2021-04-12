«Ряд белорусских разработок может считаться прорывом на мировом уровне». Топ-5 белорусских разработок НАН
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал о разработках, которые могут считаться прорывом на мировом уровне.
Ольга Коршун, ведущая:
Выделите топ-5 разработок белорусских ученых за последнее время. Не зря находимся на выставке, где представлены последние достижения наших ученых. Их здесь очень много.
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Очень сложно выделить именно топ-5 разработок, но ряд разработок по праву может сегодня считаться прорывом. В том числе и на мировом уровне. Мне как химику очень близка тематика, которая касается фактически основ жизнедеятельности. Наши ученые из Института биоорганической химии сегодня разработали технологию синтеза искусственных генов. Выражаясь образным языком, сегодня мы можем в пробирке синтезировать любой ген. То, что раньше могла делать только природа.
Ольга Коршун:
А что это нам даст?
Андрей Иванец:
Это не просто нам даст, это сегодня уже позволяет проводить модифицирование генов, редактирование генома растений, животных, даже человека. Мы прекрасно понимаем, что у каждого из нас есть отдельные дефектные участки ДНК. Чтобы починить, чтобы человек не был предрасположен к каким-то серьезным наследственным заболеваниям, можно поврежденный участок гена вырезать, вставить туда участок, который будет исправным. Фактически человек обеспечивает себе уход или обман природы.
Ольга Коршун:
Это прямо в тренде мировой науки. Наши ученые успевают за этим, это очень приятно.
Андрей Иванец:
Безусловно. Мы сегодня говорим о том, что Беларусь является космической державой. Это еще одно из направлений, которое позволило совершить прорывы в целом ряде направлений. Это и материаловедение, это и оптика, это и очень большой объем информационных технологий. Чтобы сегодня управлять спутником, мало иметь систему наземного управления. Необходимо иметь собственное программное обеспечение, которое позволяет в режиме 24/7 не просто следить, а управлять и направлять команды этим космическим аппаратом на той орбите. При необходимости корректировать эту орбиту. Сегодня наши ученые не просто могут это делать, а они это делают ежедневно, постоянно, даже сейчас, когда мы находимся с вами на выставке.
Ольга Коршун:
А есть планы запустить еще один спутник?
Андрей Иванец:
Безусловно, в прошлом году состоялся визит президента роскорпорации Рогозина Дмитрия Олеговича, была достигнута договоренность о том, что с НАН Беларуси будет создаваться совместная российско-белорусская группировка спутников, чтобы обеспечить наибольшую результативность использования информации со спутника дистанционного зондирования земли.
Ольга Коршун:
Какие еще разработки?
Андрей Иванец:
Немаловажным аспектом является то, что сегодня как раз таки развитие аэрокосмической области позволило нам создать специализированные экраны, тонкопленочные покрытия, которые защищают от очень мощного электромагнитного излучения. Это позволяет сегодня эксплуатировать приборы, оборудование на космической орбите в очень жестких условиях электромагнитного воздействия. Сегодня наши электромагнитные экраны используются на космических аппаратах и США.
Ольга Коршун:
А те экраны, которые купают в пяти водах и полетели в космос, по-моему, на Венеру?
Андрей Иванец:
На Меркурий.
Ольга Коршун:
На Меркурий, точно.
Андрей Иванец:
Да, это они и есть. Это международный интернациональный проект, в котором принимал участие целый ряд стран, в том числе Беларусь. Беларусь тоже внесла свой вклад.
Ольга Коршун:
Сейчас актуально еще покорение Луны, Марса. Мы какие-то планы имеем на эти планеты?
Андрей Иванец:
Конечно. Надо понимать, что сегодня, чтобы войти в этот закрытый элитный клуб, надо продемонстрировать свою результативность.
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