«Ряд белорусских разработок может считаться прорывом на мировом уровне». Топ-5 белорусских разработок НАН

Ольга Коршун, ведущая: Выделите топ-5 разработок белорусских ученых за последнее время. Не зря находимся на выставке, где представлены последние достижения наших ученых. Их здесь очень много.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Очень сложно выделить именно топ-5 разработок, но ряд разработок по праву может сегодня считаться прорывом. В том числе и на мировом уровне. Мне как химику очень близка тематика, которая касается фактически основ жизнедеятельности. Наши ученые из Института биоорганической химии сегодня разработали технологию синтеза искусственных генов. Выражаясь образным языком, сегодня мы можем в пробирке синтезировать любой ген. То, что раньше могла делать только природа.

Ольга Коршун:

А что это нам даст?

Андрей Иванец:

Это не просто нам даст, это сегодня уже позволяет проводить модифицирование генов, редактирование генома растений, животных, даже человека. Мы прекрасно понимаем, что у каждого из нас есть отдельные дефектные участки ДНК. Чтобы починить, чтобы человек не был предрасположен к каким-то серьезным наследственным заболеваниям, можно поврежденный участок гена вырезать, вставить туда участок, который будет исправным. Фактически человек обеспечивает себе уход или обман природы.

Ольга Коршун:

Это прямо в тренде мировой науки. Наши ученые успевают за этим, это очень приятно.

Андрей Иванец:

Безусловно. Мы сегодня говорим о том, что Беларусь является космической державой. Это еще одно из направлений, которое позволило совершить прорывы в целом ряде направлений. Это и материаловедение, это и оптика, это и очень большой объем информационных технологий. Чтобы сегодня управлять спутником, мало иметь систему наземного управления. Необходимо иметь собственное программное обеспечение, которое позволяет в режиме 24/7 не просто следить, а управлять и направлять команды этим космическим аппаратом на той орбите. При необходимости корректировать эту орбиту. Сегодня наши ученые не просто могут это делать, а они это делают ежедневно, постоянно, даже сейчас, когда мы находимся с вами на выставке.