«Успехи моих учеников – это мои успехи». Заслуженный учитель математики Беларуси – о своей работе и как заслужить любовь своих учеников

Всегда аккуратен, доброжелателен и сдержан, как и подобает математику, Александр Маркович Фельдман – заслуженный учитель-методист Беларуси и дважды обладатель премии Фонда Сороса. Вот уже 57 лет, увлеченный профессией, он воспитывает в своих учениках любовь и интерес к учебе.

Александр Фельдман, учитель математики ГУО «Средняя школа им. Янки Купалы №19 г. Минска»: Меня учили замечательные учителя. Когда стал вопрос о том куда поступать, я решил выбрать математику. Правда, я не думал, что останусь в школе. Работать я намерен до 99, а там – посмотрим. Потому что 100 – это век. Вечно работать нельзя, а после 99 добавим, если получится.

После двух лет в сельской школе Александр Маркович сразу же стал работать со старшими классами. С тех пор ни один год им не был пропущен. Среди выпускников – кандидаты медицинских наук и востребованные врачи, преподаватели, математики.

Александр Фельдман:

Успехи моих учеников – это мои успехи. Если работать, то работать хорошо. Посредственно работать не интересно. Первые годы я очень готовился к урокам. К одному уроку и 2, и 3, и 4 часа уходило на подготовку ежедневно и так на протяжении многих лет, поэтому задел, который там возник в молодые годы, он сохраняется и до сих пор.

В его личной библиотеке сотни книг, в каждой из которых таится что-то ценное. Они бережно хранятся под замками.