«Успехи моих учеников – это мои успехи». Заслуженный учитель математики Беларуси – о своей работе и как заслужить любовь своих учеников
Всегда аккуратен, доброжелателен и сдержан, как и подобает математику, Александр Маркович Фельдман – заслуженный учитель-методист Беларуси и дважды обладатель премии Фонда Сороса. Вот уже 57 лет, увлеченный профессией, он воспитывает в своих учениках любовь и интерес к учебе.
Александр Фельдман, учитель математики ГУО «Средняя школа им. Янки Купалы №19 г. Минска»:
Меня учили замечательные учителя. Когда стал вопрос о том куда поступать, я решил выбрать математику. Правда, я не думал, что останусь в школе. Работать я намерен до 99, а там – посмотрим. Потому что 100 – это век. Вечно работать нельзя, а после 99 добавим, если получится.
После двух лет в сельской школе Александр Маркович сразу же стал работать со старшими классами. С тех пор ни один год им не был пропущен. Среди выпускников – кандидаты медицинских наук и востребованные врачи, преподаватели, математики.
Александр Фельдман:
Успехи моих учеников – это мои успехи. Если работать, то работать хорошо. Посредственно работать не интересно. Первые годы я очень готовился к урокам. К одному уроку и 2, и 3, и 4 часа уходило на подготовку ежедневно и так на протяжении многих лет, поэтому задел, который там возник в молодые годы, он сохраняется и до сих пор.
В его личной библиотеке сотни книг, в каждой из которых таится что-то ценное. Они бережно хранятся под замками.
Помимо страсти к литературе, есть и особенная любовь к часам: их в кабинете учителя полно. Настенные, барометр, гонг – подарки благодарных учеников. Его помнят, уважают и ценят. Быть в классе Александра Марковича – гордость для школьника.
Александр Фельдман:
Я ложусь всегда поздно и встаю в полпятого ежедневно, в 7.30 я провожу консультации по математике для двух классов. Мы с учеником просто находимся по разные стороны стола, но мы сотрудники в общем деле. Строгость нужна и доброта тоже.
Его урок – это передача сокровенного знания от мастера к ученикам. Но это мастерство было бы невозможно без поддержки семьи и любви к профессии.
Александр Фельдман:
В моей карьере большую роль сыграла жена, которая взяла на себя трудности домашнего хозяйства, воспитание детей, внуков. И поэтому я ей благодарен за то, что я мог заниматься тем, что меня увлекало.
Александр Маркович Фельдман учит думать, иметь свое мнение и отстаивать его конструктивно, ведь математика – точная наука. Увлеченный, понимающий, настоящий учитель.