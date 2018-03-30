Как прогнозируют погоду? Большой репортаж с метеорологических станций Беларуси

Сеть гидрометеорологических наблюдений Республики Беларусь включает в себя около полусотни постов и 52 станции. Одна из таких станций организована в Вилейке с 1944 года. Но если судить по техническому паспорту, то первые метеорологические наблюдения стали проводиться ещё в 1924 году. Потому можно смело заявить о том, что станция работала в период и польской, и немецкой оккупации. Видимо, авиация нуждалась в точных наблюдениях за погодой.

Вячеслав Лапко, руководитель группы гидрологии метеостанции Вилейка УП «Минский областной центр по гидрометеорологии»:

И, кроме того, на реке Вилия, в те времена, было около десяти гидрологических постов, в основном наблюдения проводились за уровнем воды. У нас на теперешний момент одиннадцать постов гидрологических. В том числе четыре поста с января у нас открыли, по программе строительства атомной электростанции. Там проводятся наблюдения за уровнем воды, температурой, ледовыми явлениями.

Вячеслав Александрович следит за уровнем воды в Вилейском крае с 1974 года. Здесь же, на станции, измеряют температуру воздуха, влажность, скорость направления ветра и атмосферное давление. Самое интересное, что всем приборам более полувека. И за это время ученые не смогли придумать чего-то более совершенного. Например, волосяной гигрометр, который измеряет влажность воздуха. Главный его механизм – женский волос, который под воздействием погодных условий меняет длину.

Вячеслав Лапко:

Метеорологические наблюдения на теперешний момент проводятся в пять сроков. 9 утра, через три часа, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать и двадцать один час. А остальные три срока, ночные сроки работает автоматическая метеостанция.

Все собранные данные обрабатываются метеорологом, записываются в книжку, заносятся в компьютер и в течение десяти минут отправляются в Белгидрометеоцентр. Там поступившую информацию обрабатывают и на основании ее прогнозируют погоду в стране. Предлагаем вместе посмотреть, как происходит этот процесс. Для этого отправляемся в столицу.

Больше информации о погоде, чем в стенах этого здания, нет нигде. Прежде чем мы узнаем о ней из газет, по радио и экранов телевизоров, она проходит долгий путь анализа.

Алена Ковко, инженер-электроник ГУ «Белгидромет»:

Основные функции нашего отдела – это сбор, обработка и распределение информации. Сбор информации у нас радиально-узловой. Через гидропосты передают информацию посредством мобильных телефонов, либо голосовым сообщением, либо СМС на узловые станции. Еще мы получаем снимки с искусственных спутников Земли, у нас есть специальное программное обеспечение для обработки этих снимков.

После того, как информация собрана со всех уголков не только Беларуси, но и всего мира, она поступает в отделы краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды. Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов ГУ «Белгидромет»:

Происходит анализ информации. После данная информация участвует в расчетах численных моделей, с помощью компьютеров все исходные данные суммируются, по специальной формуле происходит вычисления и на основании этого получаются какие-то конечные результаты.