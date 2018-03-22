«У меня было правило: когда я подходила к институту, я всё оставляла за дверью». Единственной женщине-академику НАН Беларуси исполнилось 90 лет

Ей 90, но она совсем не выглядит на свои годы, полна жизни, готова к новым открытиям и влюблена в науку. С открытой улыбкой, прежним юношеским оптимизмом и неиссякаемой энергией она идёт по родным коридорам института. Любовь Владимировна Хотылева – заслуженный академик НАН Беларуси, доктор биологических наук и профессор. Как всегда, предана любимому делу и открыта всему новому.

Любовь Хотылева, академик НАН Беларуси, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки БССР:

Закончила школу экстерном 9-10 классы, то есть я в один год сдавала экзамены за 9 и 10 класс и получила диплом с отличием. Диплом с отличием давал мне право поступить в любой вуз Советского союза без экзаменов. А училась я на отлично, даже не имея учебников, потому что у меня ничего не было, мы пришли совершенно без ничего. Увлеченная математикой, в юности Любовь Владимировна мечтала об авиационном институте, позже грезила о медицинском, но оставить маму одну и уехать учиться она не могла. Поэтому подала документы в сельскохозяйственный институт по месту жительства. Тут и появился особый интерес к биологии.

Однажды уже в послевоенные годы, проезжая с семьёй через Москву полная смелости Люба прямо с вокзала побежала на поиски биологического факультета Московского университета. Любовь Хотылева:

Пошла к декану биологического факультета. Пришла такая девочка и сказала: я хочу перевестись на биологический факультет, чтобы продолжить своё образование в области биологии. Это был замечательный профессор Захваткин, который меня выслушивал тогда с таким вниманием потрясающим.

Так Люба добилась своего и продолжила свое обучение в аспирантуре Московского университета. Защитила кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам генетики и селекции кукурузы. На полях Днепропетровской области наряду с лаборантами сама сажала зерна в землю, ухаживала за ростками.

Любовь Хотылева:

Генетики – решительные люди, для них препон в науке нет, никто еще так кафедры не сгрудил и не тащил через президиум налево, как диссертантка Хотылева! Закончив аспирантуру и родив двух сыновей, Любовь Владимировна работала в Кабардино-Балкарии. А после уехала в Минск, продолжив работать в Академии наук в должности старшего научного сотрудника. С годами никогда не теряла свой оптимизм и всегда шла с высоко поднятой головой.

Любовь Хотылева:

У меня было правило: когда я подходила к институту, я всё оставляла за дверью. И всё, что оставалось за дверью, я не подпускала близко к себе весь рабочий день. Приходила я всегда очень рано, а уходила очень поздно, я от всего этого, как ни странно, получала какое-то удовлетворение. Я понимала, что я делаю то, что нужно делать.

Долгое время Любовь Владимировна руководила Институтом генетики и цитологии. Была справедливой и никогда не терпела доносчиков. Жить здесь и сейчас – золотое правило, ведь никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра.