«Академия наук каждый день заключает контракт». А вы знали об этом?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: Безусловно, сегодня мы не просто осуществляем сотрудничество с более, чем 100 странами мира, более чем с 40 странами у нас имеются соответствующие контракты. Это говорит о том, что наши ученые сегодня на договорной основе при выполнении экспортных контрактов на разработку тех или иных научных технологий или поставку научно-технической продукции осуществляют это взаимодействие. В данном случае география у нас очень широкая. Мы имеем экспортные контракты с такими странами, как США, Япония, Южная Корея, Германия. Безусловно, это наши крупнейшие партнеры – Российская Федерация, Китайская Народная Республика, страны дальней восточной дуги (Саудовская Аравия) и многие другие. Мы каждый день заключаем контракты. И в Узбекистан когда ездили, мы тоже подготовили. Полчаса назад у меня был директор «Академфарма», который едет сейчас на выставку «Made in Belarus» в Узбекистан.

Андрей Иванец: Поймите, больше, чем 110 организаций. Каждая из них осуществляет свою деятельность с точки зрения взаимодействия и с предприятиями как внутри страны, так и за рубежом. У каждого института, у каждой организации есть планы социально-экономического развития. В том числе и экспортное взаимодействие, поэтому, безусловно, одна из наших организаций каждый день заключает те или иные контракты.

Ольга Коршун:

Наши разработки за рубежом востребованы? Потому что экспорт инноваций – это тоже значительная часть дохода.

Андрей Иванец:

Сегодня в структуре НАН в общих затратах и выполненных работах наши экспортные контракты составляют практически одну треть от общего объема выполненных работ. Мы сегодня нацелены работать по формуле: одна треть бюджетного финансирования, одна треть – прямые договора с нашими предприятиями, одна треть – внешние, экспортные заказы. Сегодня НАН сотрудничает более, чем со 100 странами мира, с 30 из которых мы выполняем экспортные поставки научной, научно-технической продукции. Это и разработки, и законченная, конечная продукция. В этом направлении, мы считаем, что востребованность наших разработок за рубежом еще раз подтверждает их уровень, их актуальность, их востребованность.

Ольга Коршун:

А что и куда мы продаем в первую очередь? Или это тайна?

Андрей Иванец:

Есть и тайна, но я скажу так, что целый ряд направлений, когда мы говорим, допустим, про авиакосмическую отрасль, благодаря тому, что мы являемся обладателями, разработчиками уникальной технологии магнитореологического полирования космических зеркал. Фактически сегодня наши институты поставляют и само оборудование, и выполняют соответствующие услуги для тех крупных стран, которые являются крупными монстрами, если можно так выразиться, в космической отрасли. Это востребовано. Сегодня очень востребованы разработки в области создания новых образцов техники. Здесь очень серьезные заказы. Это в первую очередь страны СНГ. Мы говорим о том, что наши разработки в области микроэлектроники, лазерной техники сегодня востребованы. Наши ученые физики сегодня создают уникальные лазерные системы, которые на 80 % поставляются на экспорт для различных тематик. И для использования в медицинских целях, для различных оптических систем, в системах более широкого обороноспособного характера.