«Разработали тест-системы, приступили к поиску лекарства». Как НАН помогает бороться с коронавирусом?

Ольга Коршун, ведущая: Вы уже затронули тему коронавируса, для нас всех это стало вызовом. Как на это отреагировали ученые? Возможно, это стало толчком для развития каких-то новых сфер, новых открытий, разработок, инноваций в сфере здравоохранения?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Благодаря тому, что в нашей стране имеется очень серьезный научный потенциал по целому ряду направлений, фактически с первых дней появления коронавирусной инфекции наши ученые, ученые НАН совместно с Министерством здравоохранения разработали тест-системы для определения коронавируса. Врага надо знать в лицо, чтобы бороться с ним. В это же время наши ученые приступили к поиску лекарственных препаратов, использованию технологий компьютерного скрининга, искусственного интеллекта, супервычислительных компьютерных систем. Все это сегодня в арсенале наших ученых. Тот задел, который был по тем направлениям, сейчас активно используется для разработки новых лекарственных препаратов.

Ольга Коршун:

Как задействуется, например, суперкомпьютер, чтобы найти лекарства от коронавируса?