«Разработали тест-системы, приступили к поиску лекарства». Как НАН помогает бороться с коронавирусом?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, что разработала НАН для борьбы с коронавирусом.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы уже затронули тему коронавируса, для нас всех это стало вызовом. Как на это отреагировали ученые? Возможно, это стало толчком для развития каких-то новых сфер, новых открытий, разработок, инноваций в сфере здравоохранения?
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Благодаря тому, что в нашей стране имеется очень серьезный научный потенциал по целому ряду направлений, фактически с первых дней появления коронавирусной инфекции наши ученые, ученые НАН совместно с Министерством здравоохранения разработали тест-системы для определения коронавируса. Врага надо знать в лицо, чтобы бороться с ним. В это же время наши ученые приступили к поиску лекарственных препаратов, использованию технологий компьютерного скрининга, искусственного интеллекта, супервычислительных компьютерных систем. Все это сегодня в арсенале наших ученых. Тот задел, который был по тем направлениям, сейчас активно используется для разработки новых лекарственных препаратов.
Ольга Коршун:
Как задействуется, например, суперкомпьютер, чтобы найти лекарства от коронавируса?
Андрей Иванец:
В настоящее время благодаря совместной работе наших ученых в области информационных технологий и наших биологов, биохимиков идет конструирование биологических мишеней, которые могут стать, с одной стороны, мишенью, с другой стороны, поиск тех химических соединений, которые могут атаковать конкретно таргетно эту мишень. В настоящее время, когда мы проводили итоги топ-10 результатов Национальной академии наук, один из результатов, который был как раз таки направлен на компьютерный скрининг и моделирование, направлен на поиск потенциальных химических соединений для борьбы с коронавирусом, вошел в топ-10 наших разработок. Это уже опубликованные результаты в ведущих зарубежных изданиях. Не просто слова и не просто начало пути.
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