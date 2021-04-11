Сколько научных разработок внедрено в экономику Беларуси? Узнали у главного учёного секретаря НАН

Ольга Коршун, ведущая: Президент не раз ставил такую задачу, чтобы научные разработки работали на экономику. Сколько внедрено научных разработок в промышленности? Какие наиболее востребованы сегодня в Беларуси?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня в Национальной академии наук Беларуси большая часть исследований направлена на решение реальных задач, которые стоят перед нашей страной, перед нашим реальным сектором экономики. Порядка 80 % объема бюджетного финансирования направляется на прикладные научные исследования. Ежегодно порядка 250-300 разработок НАН Беларуси внедряются на производствах и производственных участках самой Академии наук, а также в министерствах и ведомствах.

Наши разработки сегодня востребованы практически во всех отраслях. Мы имеем тесные связи с Министерством промышленности, с Министерством сельского хозяйства, с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, с Министерством здравоохранения, с Министерством образования, с Министерством энергетики. Почему? Потому что сегодня фактически Национальная академия наук Беларуси обеспечивает научное сопровождение целого ряда таких крупных отраслей, как биотехнология. Мы сегодня говорим, что это те технологии, которые дадут дополнительную точку роста нашей экономике, научное сопровождение, создание новых фармацевтических субстанций, фармацевтика тоже за Национальной академией наук Беларуси.

Мы понимаем, что сегодня в условиях тех развивающихся угроз здоровью, которые со стороны вирусов, вновь появляющихся, и других заболеваний, которые никуда не исчезали, создание конкурентоспособной отрасли лекарственных препаратов, отечественных лекарственных препаратов – это ни много ни мало национальная безопасность. Мы занимаемся научным сопровождением космической отрасли. В этом направлении в этот же ряд можно поставить и научное сопровождение функционирования Белорусской атомной электростанции. НАН Беларуси занималась научным сопровождением строительства данного важнейшего объекта фактически за последние десятилетия, который был построен в Республике Беларусь. Этот список можно и далее продолжать.