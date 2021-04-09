Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли

Весенняя обработка сада от болезней и вредителей – важная составляющая хорошего урожая. Главное – все эти работы проводить по правилам. Как уже рассказывали, весной надо опрыскать сад несколько раз, соблюдая сроки. При этом важно знать, что у каждой культуры есть еще и свои особенности. Грушу часто приходится спасать от ржавчины, а вот вишне, как и другим косточковым, серьезно угрожает монилиальный ожог. Начинается рассеивание вредоносных заболеваний. Чем и когда обрабатывать растения, чтобы был хороший урожай?

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

Во время цветения косточковых, таких как вишня, черешня, абрикос, алыча, персик, очень важно провести обработку от монилиального ожога. Монилиальный ожог – это настоящий бич наших вишен, по сути дела, он свел на нет эту культуру, такую распространенную в Беларуси.

Профилактика поможет избежать заболевания. А вот как узнать, что оно уже есть на ваших деревьях? На что обратить внимание и чем реально поможет обработка по цветущим культурам? Юлия Кондратенок:

Дело в том, что этот возбудитель проникает в цветок исключительно через рыльце, пыльнички, нектарники, вызывая гибель, отмирание. И многие из наших любителей видят в садах в конце весны – начале лета засохшие, как будто обожженные веточки с цветками, с завязью – это работа монилиального ожога. Справиться с ним можно только при обработке фунгицидами и именно во время цветения, чтобы предотвратить попадание спор в цветок. Используем здесь уже такие препараты, как «Скор», «Топаз», «Силлит», другие зарегистрированные от этой напасти препараты.

Многие садоводы опасаются обрабатывать плодовые деревья во время цветения. Однако специалисты уверяют, если следовать инструкции на применяемых препаратах, вреда не будет. А вот если момент упустить, возникнут проблемы. Юлия Кондратенок:

Если мы это не сделаем, то на восприимчивых сортах мы можем потерять не только урожай, но все дерево. Например, прекрасный сорт вишни «зарянка» оказался очень восприимчив к этой болезни. И если не провести обработку во время цветения, урожая нет и дерево начинает погибать. Грибок распространяется по побегам, по веткам и вызывает высыхание практически всей кроны. Если же это сделать, дерево может поразиться, но незначительно. Вы сохраните и здоровье, и урожай. Для пчел фунгициды не опасны. Во время цветения запрещено применять инсектициды, акарициды, которые могут повредить насекомым-опылителям.