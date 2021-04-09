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Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли

09 апреля 2021 07:45
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Весенняя обработка сада от болезней и вредителей – важная составляющая хорошего урожая. Главное – все эти работы проводить по правилам. Как уже рассказывали, весной надо опрыскать сад несколько раз, соблюдая сроки. При этом важно знать, что у каждой культуры есть еще и свои особенности. Грушу часто приходится спасать от ржавчины, а вот вишне, как и другим косточковым, серьезно угрожает монилиальный ожог.

Начинается рассеивание вредоносных заболеваний. Чем и когда обрабатывать растения, чтобы был хороший урожай?

Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли-1

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:
Во время цветения косточковых, таких как вишня, черешня, абрикос, алыча, персик, очень важно провести обработку от монилиального ожога. Монилиальный ожог – это настоящий бич наших вишен, по сути дела, он свел на нет эту культуру, такую распространенную в Беларуси.

Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли-4

Профилактика поможет избежать заболевания. А вот как узнать, что оно уже есть на ваших деревьях? На что обратить внимание и чем реально поможет обработка по цветущим культурам?

Юлия Кондратенок:
Дело в том, что этот возбудитель проникает в цветок исключительно через рыльце, пыльнички, нектарники, вызывая гибель, отмирание. И многие из наших любителей видят в садах в конце весны – начале лета засохшие, как будто обожженные веточки с цветками, с завязью – это работа монилиального ожога. Справиться с ним можно только при обработке фунгицидами и именно во время цветения, чтобы предотвратить попадание спор в цветок. Используем здесь уже такие препараты, как «Скор», «Топаз», «Силлит», другие зарегистрированные от этой напасти препараты.

Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли-7

Многие садоводы опасаются обрабатывать плодовые деревья во время цветения. Однако специалисты уверяют, если следовать инструкции на применяемых препаратах, вреда не будет. А вот если момент упустить, возникнут проблемы.

Юлия Кондратенок:
Если мы это не сделаем, то на восприимчивых сортах мы можем потерять не только урожай, но все дерево. Например, прекрасный сорт вишни «зарянка» оказался очень восприимчив к этой болезни. И если не провести обработку во время цветения, урожая нет и дерево начинает погибать. Грибок распространяется по побегам, по веткам и вызывает высыхание практически всей кроны. Если же это сделать, дерево может поразиться, но незначительно. Вы сохраните и здоровье, и урожай.

Для пчел фунгициды не опасны. Во время цветения запрещено применять инсектициды, акарициды, которые могут повредить насекомым-опылителям.

Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли-10

Внимательные садоводы всегда в курсе, какие проблемы у растений на участке и, конечно же, стараются с ними справиться. Ну, а чтобы решения были эффективными, уверяют специалисты, на ситуацию в саду важно реагировать своевременно.

# Растения и цветы # Наука # Юлия Кондратенок # Фотофакт # растения

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