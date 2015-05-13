Юзари и Маймуна: Мы посвящаем наше выступление и песню Time Энди Таранику и таким мужественным людям, как Энди

Новости Австрии. Время может спасти, время может исцелить, а иногда может и сломать не только человека, но его жизнь. Так говорил Юзари еще в декабре, накануне национального отбора на «Евровидение». От этих слов исполнитель и не отказывается. Правда, во время подготовки к конкурсу Юзари и Маймуна решили посвятить композицию о времени конкретному человеку, вернее, людям, которые борются, и, несмотря ни на что не сдаются, не опускают руки, даже в моменты, когда сил не остается.

После первой репетиции Юзари и Маймуна, отвечая на вопросы фанатов, в очередной раз подчеркнули, что концепция номера для «Евровидения» – не пиар-ход, а обращение к реально существующей проблеме в обществе. К чему молчать, когда есть возможность говорить о важном, о главном на весь мир с такой огромной площадки, как «Евровидение».

Юзари:

Наша песня о тех людях, которые борются, борются за жизнь. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету.





Маймуна:

У нас была совершенно другая идея постановки номера, и мы все поменяли после встречи с Энди Тараником. Молодой человек, который живет у нас в Беларуси, в Минске, он болен таким заболеванием как рак и успешно борется с ним. И за его мужество, и за его желание жить мы поменяли полностью презентацию нашей песни на сцене. И мы хотим посвятить наше выступление, нашу песню Энди Таранику и таким мужественным людям, как Энди.



Юзари, Энди Тараник и Маймуна на пре-пати «Евровидения» в Минске



Напомним, во время исполнения композиции Time на сцене воссоздан контраст белого и черного. На Маймуне потрясающее белое платье от белорусского дизайнера Ольги Бухал. В него вплетен орнамент, который присутствует на всей промопродукции белорусской команды – буквы U и M – заглавные имен певца и скрипачки. Нежный и гармоничный образ Маймуны дополняет, конечно же, скрипка, с ней девушка неразлучна.





На Юзари строгий костюм, который скорее тяготеет к классическому. А он, как водится, всегда в моде. Зрители увидят невероятно лаконичный, но вместе с тем очень эмоциональный номер. На сцене не будет ни танцев, ни фееричных спецэффектов.

Больше фото и видео с первой репетиции белорусов на сцене «Евровидения» здесь. В «Евровидении-2015» принимают участие рекордное число стран – 40. Конкурсанты поют о любви и верности, смысле жизни, страданиях и других ценностях. Впрочем, лирики на этом музыкальном конкурсе всегда предостаточно. Кроме белорусов, социальной тематики коснулись румыны.

Рок-группа Voltaj исполняет композицию о непростых судьбах детей, чьи родители переехали зарубеж в поисках заработка.





Первая репетиция Румынии на сцене "Евровидения"



Группа Voltaj (Румыния):

All Over Again – это больше, чем песня, это – манифест. В Румынии есть немало драматичных случаев, в которых страдают дети. Недостаток любви и внимания травмирует их души, хотя они и получают подарки и передачи от родителей. Мир должен узнать, что румыны – не лентяи и не воры, в подавляющем большинстве они трудолюбивые и честные и готовые на огромные жертвы, поэтому их следует уважать и не дискриминировать. Наша цель на Евровидении – дать всей Европе знать о посыле нашей кампании "All over again".

Больше информации о представителях Румынии на «Евровидении» + клип на конкурсую песню здесь.

Представитель Швеции Монс Зелмерлёв, кстати, главный претендент на победу в конкурсе у букмекеров, представит композицию «Heroes» («Герои»), посвященную тому, что каждый из нас может стать настоящим героем и улучшить мир вокруг.







Монс Зелмерлёв (Швеция):

Песня говорит о том, что все мы можем быть героями и сделать что-нибудь, чтобы улучшить наш мир. Мы должны подавать пример своим поведением своим детям. Когда мне было 11-12 лет, у меня были большие сложности в поисках друзей, и в выступлении показано, как одинокий ребенок пытается приспособиться, и, в конце концов, ему удается вернуть своих друзей, как это и случилось со мной.

О том, зачем успешному предпринимателю Зелмерлёву «Евровидение», читайте здесь. «Молясь за мир, за исцеление, я очень надеюсь, что мы можем начать все сначала», – говорит в песне A Million Voices представительница России Полина Гагарина.

Полина Гагарина называет A Million Voices рок-балладой, песней, провозлашающей мир во всем мире.

Исполнительница уверена, что «добрая, жизненная, символичная, искренняя композиция» найдет отклик в сердцах многих.



Полина Гагарина (Россия):

Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных.





Почему платье Полины Гагариной для «Евровидения» подверглось критике со стороны поклонников Дженнифер Лопес? Ответы здесь. В пятерку лидеров «Евровидения», по мнению букмекеров, входит группа PKN из Финляндии. Музыканты PKN страдают различными нарушениями умственного развития: церебральным параличом (Пертти), синдромом Дауна (Сами и Тони), аутизмом и необучаемостью.

Их песня "Aina mun pitää" рассказывает о жизни мужчины, который разучился наслаждаться жизнью, полностью подчинившись установленным нормам и правилам.

Группа PKN (Финляндия):

В нашу группу входят четверо умственно неполноценных мужчин среднего возраста. Музыка, которую мы играем – это финский панк. Мы не собираемся изменять себе и подстраиваться под кого бы то ни было, мы просто хотим быть сами собой. Но мы не хотим, чтобы люди голосовали за нас из жалости, мы не настолько отличаемся от других. Такие же обычные парни, пусть и с небольшой умственной задержкой.



