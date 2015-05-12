Юзари и Маймуна раскрыли секреты номера: первая репетиция белорусов на сцене «Евровидения»

Новости Австрии. Представители Беларуси на «Евровидении» опробовали сцену музыкального форума – Wiener Stadthalle. Первая индивидуальная репетиция Юзари и Маймуны прошла в Вене. В этом году евровизийный устав претерпел некоторые изменения: все прогоны на сцене обязательно в концертных костюмах.

После репетиции в комнату для просмотров отправились режиссер и педагог по вокалу. В секретном помещении они увидят полную раскадровку и услышат голоса каждого вокалиста. Таким образом, станет понятно, что в номере следует отшлифовать и подкорректировать.





Фото с первой репетиции здесь и далее: Andres Putting (EBU), eurovision.tv

На платье Маймуны – оригинальный орнамент, в нем вплетены первые буквы имен Юзари и Маймуны. Костюмы к конкурсу создавались в Беларуси и непосредственно белорусскими дизайнерами.



Платье для Маймуны шила Ольга Бухал. Кстати, именно она создавала костюм для Нади Мисяковой, представлявшей Беларусь на детском «Евровидении» в прошлом году. Концертные костюмы дуэт презентовал накануне поздней ночью на официальных страницах с социальных сетях. Как только фото было опубликовано, поклонники засыпали Маймуну комплиментами. «Муна такая волшебная в этом платье», «Просто фея из сказки», – подобными комментариями полнятся социальные сети.

Режиссурой номера занималась директор подиум-школы известного модельного агентства Нина Драко. Обычно она выступает в роли режиссера-постановщика модных показов, однако для «Евровидения» специалист использовала принципиально новый подход: минимум движений, максим пластики. Не подумайте, дефилировать на сцене Юзари и Маймуна не будут!

То, что будет происходить на сцене, представители Беларуси от прессы тщательно скрывали. Лишь однажды Юзари обмолвился: номер будет предельно простым и понятным, несмотря на то, что идея самой композиции глобальна. «Чем проще ты подаешь глобальную идею, тем сильнее она прозвучит», – заверил исполнитель.

«Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен», – предупреждал Антон Чехов. Именно таким, простым и изящным, увидит Европа номер представителей Беларуси. Поклонники дуэта ждали сказки и чудес на сцене «Евровидения» сродни тому, что происходило в клипе на песню Time (видео здесь).

Изменить концепцию номера в корне Юзари и Маймуна решили после встречи с маленьким, но очень сильным человеком.

В конечном счете Юзари отказался от своего элифийского образа, и подарил уши эльфа маленькому поклоннику «Евровидения» Энди Таранику. Как выяснилось, песню Time белорусский дуэт посвятил именно этому мальчику.



Юзари:

Мы поставили перед собой цель – посвятить песню Time таким людям, как Энди Тараник.







Маймуна:

У молодого человека рак, он успешно борется с заболеванием. Энди – большой поклонник «Евровидения». После встречи с ним мы решили посвятить свое выступление Энди и тем людям, которые мужественно борются с онкологическими заболеваниями. Поэтому концепция нашего выступления изменена, мы отказались от сказочности. И мы ни капельки не жалеем!



Образы, костюмы, номер, постановка – все от стежка на платье до постановки вокала сделано в Беларуси. О массовом привлечении зарубежных специалистов даже и не думали.

В команде белорусов всего один иностранец. Это певец, композитор, продюсер и педагог по вокалу Алекс Панайи. Он дважды представлял Кипр на «Евровидении». Россиянки сестры Толмачевы, грек Сакис Рувас, Елена Папаризу (победительница «Евровидения-2005» из Греции) – и это далеко не полный список тех, с кем работал кипрский специалист.

Панайи не первый год работает с представителями Беларуси на «Евровидении».

«Мы шутим, что бесконечно можно смотреть, как горит огонь, течет вода и как работает с учениками Алекс Панайи», – пишет в интернет-дневнике Юзари.







На фото Юрий Селезнев, Артем Ахпаш и Денис Лис. Если вам кажется, что вы уже видели эту тройцу, то вам не кажется.

Бэк-вокалистов Юзари «одолжил» у Тео. Эти ребята именно в таком составе в прошлом году исполняли с главной сцены «Евровидения» задорный Сheesecake, так полюбившийся евровизийной публике.



Юзари и Денис Лис

Денис Лис, певец:

Рабочие и репетиционные будни начинаются, но радость всё же переполняет. Юбилейное Евровидение будет проходить в прекрасной и красивой стране!



Судя по видео с первой репетиции Юзари и Маймуны, не понятно, повторится ли «казус» прошлого года. Напомним, по режиссерской задумке, Денис Лис во время исполнения Сheesecake находился за сценой. Даже мама не увидела сына на сцене «Евровидения».





Проанализировав посты на страницах в социальных сетях, можно сказать, что представители Беларуси на «Евровидении» в Вене пребывают в приподнятом настроении. Конечно, волнуются, потому что чувствуют ответственность, возложенную на их плечи. Каждую свободную минуту команда посвящает репетициям.



Пожелаем нашим ребятам удачи на «Евровидении». И напоминаем: