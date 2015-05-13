«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»

Новости Австрии. Автором наряда Полины Гагариной для выступления на песенном конкурсе «Евровидение» стал российский дизайнер Александр Терехов. По задумке постановщика Алексея Голубева, который уже работал с Гагариной над ее сольным шоу в «Крокус Сити Холле», во время выступления на «Евровидении» платье будет светиться различными цветами.

Во вторник на сцене Wiener Stadthalle, та самая главная площадка «Евровидения» в Вене, состоялась первая репетиция Полины Гагариной. Длинный шлейф и большой вырез наряда мгновенно стал предметом обсуждения в социальных сетях. Известно, что на евровизийное платье для Полины ушло 20 метров шифона. Больше фото и видео с репетиции здесь.

Многие сравнили наряд певицы с платьем Дженнифер Лопес.

Напомним, зрители шоу American Idol недавно видели похожий номер. В конце марта Дженнифер Лопес выступила на музыкальном телешоу в роскошном белоснежном платье, шлейф которого составлял почти 6 метров. В то время как Джей Ло исполняла композицию Feel The Light, на ее наряде появлялись кадры из анимационного фильма «Дом».





Полина Гагарина на сравнение своего образа с образом Лопес отреагировала остро.

В очередной раз певица подчеркнула, что «критика важна, но только конструктивная и по делу».





Полина Гагарина, запись в Instagram

От негативных комментариев и неконструктивной критики Полину Гагарину ограждает супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков. Он вместе с родственниками Полины сейчас находится в Вене. В Instagram Исхаков периодически выкладывает эксклюзивные кадры евровизийного закулисья. «Моя муза и гордость Поля», – так Дмитрий называет Полину.Он уверен, что его жена со всем справится на «отлично».