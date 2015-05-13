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«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»

13 мая 2015 13:43
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Новости Австрии. Автором наряда Полины Гагариной для выступления на песенном конкурсе «Евровидение» стал российский дизайнер Александр Терехов. По задумке постановщика Алексея Голубева, который уже работал с Гагариной над ее сольным шоу в «Крокус Сити Холле»,

во время выступления на «Евровидении» платье будет светиться различными цветами.

«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»-1

Во вторник на сцене Wiener Stadthalle, та самая главная площадка «Евровидения» в Вене, состоялась первая репетиция Полины Гагариной. Длинный шлейф и большой вырез наряда мгновенно стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Известно, что на евровизийное платье для Полины ушло 20 метров шифона. Больше фото и видео с репетиции здесь.

«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»-4

Многие сравнили наряд певицы с платьем Дженнифер Лопес.

«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»-7

Напомним, зрители шоу American Idol недавно видели похожий номер. В конце марта Дженнифер Лопес выступила на музыкальном телешоу в роскошном белоснежном платье, шлейф которого составлял почти 6 метров. В то время как Джей Ло исполняла композицию Feel The Light, на ее наряде появлялись кадры из анимационного фильма «Дом».

Полина Гагарина на сравнение своего образа с образом Лопес отреагировала остро.

«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»-10

В очередной раз певица подчеркнула, что «критика важна, но только конструктивная и по делу».


Полина Гагарина, запись в Instagram

От негативных комментариев и неконструктивной критики Полину Гагарину ограждает супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков.

Он вместе с родственниками Полины сейчас находится в Вене. В Instagram Исхаков периодически выкладывает эксклюзивные кадры евровизийного закулисья. «Моя муза и гордость Поля», – так Дмитрий называет Полину.Он уверен, что его жена со всем справится на «отлично».

«Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист»: Полина Гагарина ответила на критику своего образа на «Евровидении»-13

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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