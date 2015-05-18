Евровидение 2015. Полина Гагарина и другие участники на церемонии открытия конкурса в Вене

Новости Австрии. В Вене дан старт международному песенному конкурсу «Евровидение-2015». Торжественная церемония открытия 60-го юбилейного «Евровидение» состоялась накануне вечером в городской мэрии Вены Vienna City Hall.



Кончита Вурст. Фото здесь и далее Eurovision TV

Одной из первых на публике появилась победительница прошлого года – певица Кончита Вурст, а сразу за ней последовали участники 2015 года. По красной ковровой дорожке под вспышки фотокамер продефелировали 40 делегаций. Участники форума общались с журналистами, фотографировались с фанатами. Конкурсанты наперебой отмечают дружелюбную атмосферу Вены.



Анн Софи (Германия): фото с поклонниками



Больше всех зрители ждали появления шведа Монса Зелмерлева и итальянского коллектива Il Volo. По мнению букмекеров, в финале между ними развернется настоящая борьба за «Хрустальный микрофон» – главный трофей конкурса.





Делегация из Австралии (Гай Себастьян в центре)

Внимание прессы было приковано и к представителю Австралии Гаю Себастиану. Напомним, Австралия впервые принимает участие в песенном конкурсе «Евровидение», и 33-летний певец и композитор удостоен чести представлять государство на международном форуме. Он также в тройке лидеров у букмекеров. Не обделен Гай вниманием фанатов. Единственное, говорит, о чем скучает, так это о детишках, их у певца двое.





Il Volo (Италия)