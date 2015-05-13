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Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет

13 мая 2015 15:26
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Секрет успешного выступления на конкурсе песни Евровидение уже давно выходит за пределы, собственно, написания песни. Во внимание берется все: и постановка, и танцоры, и бэк-вокалисты, и костюмы.

Сэм Бродерик, журналист сайта для фанатов Евровидения ESC Nation (в интервью CNN):
У выступающего есть всего три минуты, чтобы сделать так, чтобы их песню услышали, при этом он должен помнить о том, что ему нужно конкурировать еще с 25 странами. Я думаю, именно поэтому так часто используются трюки на сцене, а возмутительный костюм – это просто еще один трюк. Это все – часть блеска и гламура конкурса, и я думаю, что именно поэтому люди любят Евровидение.

Возможно, именно поэтому из года в год каждая страна приглашает именитых дизайнеров для того, чтобы выделиться на фоне других и оставить след в истории конкурса.

Рассмотрим некоторые необычные костюмные решения последних лет. 

1. Турция 2010, группа maNga

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-1

В противовес общей гламурности конкурса турки из года в год взывают к простоте или брутальности. Так, группа выпустила на сцену девушку-робота.

2. Беларусь 2010, 3+2

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-4

Для белорусов этот выбор был очень неожиданный. Не обошлось и без технических сложностей: механизм раскрытия крыльев непростой и дорогой. Но скажем прямо, что «бабочек» помнят лучше, чем настоящее название группы, которая пела о крылатых созданиях.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-7

3. Украина 2012, Гайтана

Гайтана соединила несоединимое. После чего интернет еще долго шутил про гофрированную бумагу на танцорах и обрезки макулатуры на самой Гайтане. Все спас розовый венок мулатки.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-10

4. Азербайджан 2010, Safura

Для Сафуры старалась целая команда специалистов, в том числе и костюмеры. Решили взять тем, чем никто до них еще не брал – вставили в платье светодиоды и синхронизировали их с общей подсветкой на сцене.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-13

5. Молдова 2010, SunStroke Project

Молдоване тоже любят эпатировать публику. Будь то ткань платья или металлический корсет.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-16

6. Финляндия 2013, Christa Siegfrids

“Marry me”, – пела Криста Сиегфридс в коротком свадебном платье с множеством розовых деталей.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-19

7. Украина 2011, Mika Newton

В свое время много споров вызвало платье Мики Ньютон. Споры спорами, а Европе понравилось – Мика Ньютон оказалась на 4 месте в финале.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-22

8. Черногория 2013, Who See

Расстроившись из-за того, что Черногория занимает не самые лучшие места на конкурсе, ребята решили подключить визуальный канал восприятия. Фишка сработала. Ибо всем было интересно, как можно петь в скафандре.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-25

9. Албания 2012, Rona Nishliu

Рона Нишлиу обратилась к корням, сделав свой наряд похожим на плащ графа Дракулы. Такая она, балканская кровь.

Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет-28

10. Ирландия 2012/2011, Jedward

Эпатаж – то, чем пропитано все, к чему прикасаются ирландские близнецы. Костюмы лишь малая часть того, что они умеют и делают. Удивительно, как они так резво отплясывают по сцене со столькими деталями костюма.

Какими нарядами будут удивлять участники «Евровидения» в этом году – узнаем совсем скоро.

Напомним, «Евровидение-2015» пройдет в Вене. Участие в международном форуме примут 40 стран.

В первом полуфинале 19 мая выступят 16 стран, во втором 21 мая – 17.

 1-ый полуфинал

 2-ой полуфинал

 Россия

 Норвегия

 Беларусь

 Ирландия

 Греция

 Чехия

 Македония

 Литва

 Эстония

 Сан-Марино

 Нидерланды

 Мальта

 Молдова

 Португалия

 Финляндия

 Черногория

 Бельгия

 Швейцария

 Армения

 Азербайджан

 Сербия

 Словения

 Дания

 Латвия

 Румыния

 Польша

 Албания

 Исландия

 Грузия

 Израиль

 Венгрия

 Кипр

 

 Швеция


Страны «большой пятерки» – Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Австрия (на правах победителя прошлого года) автоматически попадают в финал, который запланирован на 23 мая. Также сразу в финале окажется Австралия, которую до участия в конкурсе допустили впервые в истории «Евровидения». 

Прослушать композиции конкурсантов можно на официальной странице СТВ в ВКонтакте

Кто, по-вашему, выйдет в финал и выиграет «Евровидение-2015»? Голосование здесь!

# Евровидение 2015 # Музыка # Фотофакт

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