Евровидение: 10 самых необычных нарядов последних лет

Секрет успешного выступления на конкурсе песни Евровидение уже давно выходит за пределы, собственно, написания песни. Во внимание берется все: и постановка, и танцоры, и бэк-вокалисты, и костюмы.

Сэм Бродерик, журналист сайта для фанатов Евровидения ESC Nation (в интервью CNN):

У выступающего есть всего три минуты, чтобы сделать так, чтобы их песню услышали, при этом он должен помнить о том, что ему нужно конкурировать еще с 25 странами. Я думаю, именно поэтому так часто используются трюки на сцене, а возмутительный костюм – это просто еще один трюк. Это все – часть блеска и гламура конкурса, и я думаю, что именно поэтому люди любят Евровидение.

Возможно, именно поэтому из года в год каждая страна приглашает именитых дизайнеров для того, чтобы выделиться на фоне других и оставить след в истории конкурса.

Рассмотрим некоторые необычные костюмные решения последних лет.

1. Турция 2010, группа maNga