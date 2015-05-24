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Победитель «Евровидения-2015» посвятил песню жертвам школьных хулиганов

24 мая 2015 12:10
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Новости Швеции. Хрустальный микрофон – главный трофей песенного конкурса «Евровидение» – отправляется в Швецию. Напомним, триумфом Монса Зелмерлева поздно ночью в Вене завершился 60-й юбилейный конкурс.

Победитель «Евровидения-2015» посвятил песню жертвам школьных хулиганов -1

По итогам голосования зрителей и жюри Зелмерлев получил 365 баллов. Российская исполнительница Полина Гагарина завоевала «серебро», набрав 303 балла. На третьем месте с 292 баллами расположилась итальянская группа Il Volo.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, герой дня рассказал, что песня Heroes, которая и принесла ему победу, по сути автобиографичная. Heroes – вдохновлена историей его школьных лет, когда задира в классе стал его преследовать и все друзья от него отвернулись. Потом из другой школы перешел парень, который его поддержал. Поэтому в песне появился мультипликационный персонаж по имени Эм-Пи (Монспетер).

Победитель «Евровидения-2015» посвятил песню жертвам школьных хулиганов -4

Зачем успешному предпринимателю из Швеции «Евровидение»? Читайте здесь.

Победитель «Евровидения-2015» посвятил песню жертвам школьных хулиганов -7

Монс Зелмерлев, победитель «Евровидения-2015»:
Я играю и его (друга, поддержавшего в беде), а его фигура – это я в тот момент. Мы все – герои, независимо от того, кто мы и кого мы любим. Я думаю, что мы должны защищать слабых в обществе, поддерживать их. Я думаю, моя песня может повлиять на людей.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Монс Зелмерлёв

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