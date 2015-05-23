Полина Гагарина в упорной борьбе заняла 2-е место на «Евровидении-2015»

Как и прогнозировали букмекеры, борьба в финале развернулась между представителями Швеции, России и Италии.

Новости России. Полина Гагарина, представительница России на юбилейном 60-м конкурсе «Евровидение-2015», с композицией A million voices занимает 2-е место.

Напомним, конкурсная композиция A million voices, с которой российская певица покоряла «Евровидение» – детище интернациональной команды авторов, в числе которых – Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Эти авторы также написали What If для российской участницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой.

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Представители Полины Гагариной неоднократно отмечали, что песня должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстала на главной сцене конкурса в романтическом образе.