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Полина Гагарина в упорной борьбе заняла 2-е место на «Евровидении-2015»

23 мая 2015 22:49
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Новости России. Полина Гагарина, представительница России на юбилейном 60-м конкурсе «Евровидение-2015», с композицией A million voices  занимает 2-е место.

Как и прогнозировали букмекеры, борьба в финале развернулась между представителями Швеции, России и Италии. 

Победу у Гагариной вырвал швед Монс Зелмерлев. Результат Зелмерлева – 365 баллов, Гагарина набрала 303 балла, итальянцы Il Volo – 292.

Полина Гагарина в упорной борьбе заняла 2-е место на «Евровидении-2015»-1


Полина Гагарина. © REUTERS/ Leonhard Foeger

Напомним, конкурсная композиция A million voices, с которой российская певица покоряла «Евровидение» – детище интернациональной команды авторов, в числе которых – Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Эти авторы также написали What If для российской участницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой.

За что критиковали Полину Гагарину на «Евровидении»? Подробности здесь.

Представители Полины Гагариной неоднократно отмечали, что песня должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстала на главной сцене конкурса в романтическом образе.

Полина Гагарина в упорной борьбе заняла 2-е место на «Евровидении-2015»-4


Фото из «Зеленой комнаты». Источник фото: Instagram Алексея Голубева, режиссера номера Полины Гагариной 

Сама Гагарина называет песню рок-балладой. «Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных», – отмечает Полина. 

Дима Билан (запись в Instagram) за несколько часов до финала Евровидения:
Я вот тут подумал, что, несмотря ни на что и на недопонимания между странами,в политическом смысле, Полина Гагарина должна занять 1 место на #eurovision2015! Это мой прогноз и мое желание! Сегодня буду колдовать!

Россия выигрывала «Евровидение» однажды – в 2008 году со второй попытки смог одержать победу Дима Билан. Еще 6 раз (2000, 2003, 2006, 2007, 2012) представители страны занимали 2-ое место.   

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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