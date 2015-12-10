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Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января

10 декабря 2015 10:59
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Новости Беларуси. Имя представителя Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016» станет известно 22 января. Впервые

победителя белорусского отбора определят зрители

посредством телефонного и СМС-голосования во время трансляции финального шоу.

Напомним, за право представлять страну борются 10 претендентов, среди которых и сольные исполнители и коллективы.

По результатам проведенной жеребьевки 22 января конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Алексей Гросс

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-1

2 – Саша Захарик

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-4



3 – Валерия Садовская



4 – группа «Радиоволна»

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-6



5 – группа The Em

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-8

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-10

6 – группа Navi



7 – Саша Иванов

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-12



8 – Анастасия Малашкевич



9 – Кирилл Ермаков

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-14



10 – Napoli

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-16

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-18

На своих страницах в социальных сетях конкурсанты делятся с поклонниками новостями. Многие рассказывают и показывают, как готовятся к национальному отбору.

Подопечный продюсерского центра «Спамаш» Алексей Гросс признается, что верит в свою команду и знаки: артист будет выступать первым и, судя по всему, цифра 1 для артиста символична. 


Источник фото: vk.com/fitnessgross

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-20

Презентовав конкурсную композицию Not Alone в социальных сетях, финалистка популярного проекта «Голос країни» Валерия Садовская решила поностальгировать. 


Источник фото: instagram.com/v.a.l.e.r.i.e.s/

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-22

Влад Чижиков, вокалист группы «Радиоволна», парень, который, судя по фотографиям, улыбается 24 часа в сутки, делится эмоциями со съемочной площадки. Группа снимает клип. Владислав возлагает большие надежды на проект «Радиоволна» и верит, что группа найдет свою аудиторию. 


Источник фото: vk.com/vlad_chee

«Музыка солнца Navi», – так поклонники называют творчество группы Navi. В этом они убедились еще раз, познакомившись с конкурсной композицией на белорусском языке «Гэта зямля». Тем временем, вокалисты – Ксения Жук и Артем Лукьяненко – работают в усиленном ритме: ребята готовятся сразу к двум важным событиям. Помимо того, что ребятам предстоит побороться за путевку на «Евровидение», для своих фанатов они приготовили приятный сюрприз – сольный концерт, который состоится в День влюбленных. 

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-25


Источник фото: vk.com/mama_xu

Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января-27

Александр Иванов, финалист проекта «Главная сцена», подопечный продюсерского центра российского продюсера Виктора Дробыша, происходящим в творческой и личной жизни делится очень редко.


Источник фото: vk.com/sachfrombv

На суд белорусских слушателей и зрителей молодой человек представит композицию How to fly, автор и слов, и музыки Виктор Дробыш. «А почему за Беларусь?» – вопрос, который чаще всего задают Александру в сетях.

Виктор Дробыш (сообщение на сайте drobysh.com):
Я считаю, что самый талантливый человек сегодня в мире шоу-бизнеса – это Саша Иванов, парень из Гомеля, который был у меня на «Главной сцене». Это – моя надежда, это – моя пенсия, это – моя гордость. Вот сделаю его и могу спокойно идти на отдых. Буду смотреть телевизор и говорить – вот это мой! У меня был «старший сынок» на «Фабрике звезд» – Стас Пьеха, ну а младший – это Саша Иванов. 

Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции. Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев.

«Евровидение-2015»: как это было. Все подробности здесь

# Музыка # Фотофакт # Валерия Садовская # Александр Иванов # Евровидение 2016 # Анастасия Малашкевич # группа NAVI # Алексей Гросс # Кирилл Ермаков # группа «Радиоволна» # Саша Захарик # NAPOLI # группа THE EM

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