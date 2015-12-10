Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января

посредством телефонного и СМС-голосования во время трансляции финального шоу. Напомним, за право представлять страну борются 10 претендентов, среди которых и сольные исполнители и коллективы.

2 – Саша Захарик





3 – Валерия Садовская







4 – группа «Радиоволна»





5 – группа The Em

6 – группа Navi







7 – Саша Иванов





8 – Анастасия Малашкевич







9 – Кирилл Ермаков





10 – Napoli

На своих страницах в социальных сетях конкурсанты делятся с поклонниками новостями. Многие рассказывают и показывают, как готовятся к национальному отбору. Подопечный продюсерского центра «Спамаш» Алексей Гросс признается, что верит в свою команду и знаки: артист будет выступать первым и, судя по всему, цифра 1 для артиста символична. Источник фото: vk.com/fitnessgross

Влад Чижиков, вокалист группы «Радиоволна», парень, который, судя по фотографиям, улыбается 24 часа в сутки, делится эмоциями со съемочной площадки. Группа снимает клип. Владислав возлагает большие надежды на проект «Радиоволна» и верит, что группа найдет свою аудиторию. Источник фото: vk.com/vlad_chee

«Музыка солнца Navi», – так поклонники называют творчество группы Navi . В этом они убедились еще раз, познакомившись с конкурсной композицией на белорусском языке «Гэта зямля». Тем временем, вокалисты – Ксения Жук и Артем Лукьяненко – работают в усиленном ритме: ребята готовятся сразу к двум важным событиям. Помимо того, что ребятам предстоит побороться за путевку на «Евровидение», для своих фанатов они приготовили приятный сюрприз – сольный концерт, который состоится в День влюбленных.

На суд белорусских слушателей и зрителей молодой человек представит композицию How to fly, автор и слов, и музыки Виктор Дробыш. «А почему за Беларусь?» – вопрос, который чаще всего задают Александру в сетях.

Виктор Дробыш (сообщение на сайте drobysh.com):

Я считаю, что самый талантливый человек сегодня в мире шоу-бизнеса – это Саша Иванов, парень из Гомеля, который был у меня на «Главной сцене». Это – моя надежда, это – моя пенсия, это – моя гордость. Вот сделаю его и могу спокойно идти на отдых. Буду смотреть телевизор и говорить – вот это мой! У меня был «старший сынок» на «Фабрике звезд» – Стас Пьеха, ну а младший – это Саша Иванов.

Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции. Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев.