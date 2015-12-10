Представителя Беларуси на «Евровидении-2016» зрители выберут 22 января
Новости Беларуси. Имя представителя Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016» станет известно 22 января. Впервые
победителя белорусского отбора определят зрители
посредством телефонного и СМС-голосования во время трансляции финального шоу.
Напомним, за право представлять страну борются 10 претендентов, среди которых и сольные исполнители и коллективы.
По результатам проведенной жеребьевки 22 января конкурсанты выступят в следующем порядке:
1 – Алексей Гросс
2 – Саша Захарик
3 – Валерия Садовская
4 – группа «Радиоволна»
5 – группа The Em
6 – группа Navi
7 – Саша Иванов
8 – Анастасия Малашкевич
9 – Кирилл Ермаков
10 – Napoli
На своих страницах в социальных сетях конкурсанты делятся с поклонниками новостями. Многие рассказывают и показывают, как готовятся к национальному отбору.
Подопечный продюсерского центра «Спамаш» Алексей Гросс признается, что верит в свою команду и знаки: артист будет выступать первым и, судя по всему, цифра 1 для артиста символична.
Источник фото: vk.com/fitnessgross
Презентовав конкурсную композицию Not Alone в социальных сетях, финалистка популярного проекта «Голос країни» Валерия Садовская решила поностальгировать.
Источник фото: instagram.com/v.a.l.e.r.i.e.s/
Влад Чижиков, вокалист группы «Радиоволна», парень, который, судя по фотографиям, улыбается 24 часа в сутки, делится эмоциями со съемочной площадки. Группа снимает клип. Владислав возлагает большие надежды на проект «Радиоволна» и верит, что группа найдет свою аудиторию.
Источник фото: vk.com/vlad_chee
«Музыка солнца Navi», – так поклонники называют творчество группы Navi. В этом они убедились еще раз, познакомившись с конкурсной композицией на белорусском языке «Гэта зямля». Тем временем, вокалисты – Ксения Жук и Артем Лукьяненко – работают в усиленном ритме: ребята готовятся сразу к двум важным событиям. Помимо того, что ребятам предстоит побороться за путевку на «Евровидение», для своих фанатов они приготовили приятный сюрприз – сольный концерт, который состоится в День влюбленных.
Источник фото: vk.com/mama_xu
Александр Иванов, финалист проекта «Главная сцена», подопечный продюсерского центра российского продюсера Виктора Дробыша, происходящим в творческой и личной жизни делится очень редко.
Источник фото: vk.com/sachfrombv
На суд белорусских слушателей и зрителей молодой человек представит композицию How to fly, автор и слов, и музыки Виктор Дробыш. «А почему за Беларусь?» – вопрос, который чаще всего задают Александру в сетях.
Виктор Дробыш (сообщение на сайте drobysh.com):
Я считаю, что самый талантливый человек сегодня в мире шоу-бизнеса – это Саша Иванов, парень из Гомеля, который был у меня на «Главной сцене». Это – моя надежда, это – моя пенсия, это – моя гордость. Вот сделаю его и могу спокойно идти на отдых. Буду смотреть телевизор и говорить – вот это мой! У меня был «старший сынок» на «Фабрике звезд» – Стас Пьеха, ну а младший – это Саша Иванов.
Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции. Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев.
«Евровидение-2015»: как это было. Все подробности здесь.