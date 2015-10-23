«Евровидение-2016». Представителя Беларуси выберут зрители

Новости Беларуси. Представителя Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровдиение-2016» выберут зрители. Жюри будет задействовано только на этапе предварительного отбора кандидатов.
Прием заявок на участие в национальном отборочном туре международного песенного конкурса «Евровидение-2016» начался 23 октября.
Отборочный тур будет проводиться в два этапа. На первом этапе жюри прослушает участиков, после чего будут выбраны 15 исполнителей для участия в финале. Финал состоится не позднее 25 января 2016 года.
Напомним, международный музыкальный форум пройдет в Швеции. Победу стране принес певец Монс Зелмерлев.