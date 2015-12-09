Международный детский конкурс «Музыка надежды» проходит в Гомеле

Новости Беларуси. «Музыка надежды» звучит в эти дни в Гомеле. Международный детский конкурс под таким названием впервые прошел в областном центре почти 20 лет назад.

Задуманный для поддержки юных талантов, проживающих на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, с годами конкурс превратился в престижный форум европейского значения. Теперь участие в нем принимают дети из самых разных уголков континента: от Москвы и Киева до Бухареста и Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Пузыренко, директор Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского:

Собирается большое количество талантливых, творческих молодых людей, которые играют академическую музыку, классическую музыку. И это очень здорово. И на сегодняшний день у нас около 117 участников из всех регионов нашей страны, из Польши, Эстонии, Молдовы, Украины, России.

Мария Павленко, участник конкурса «Музыка надежды» (Россия):

Мне здесь очень нравится. Очень красивый колледж. И я надеюсь, что у меня будут хорошие результаты.

Максим Сухачев, участник конкурса «Музыка надежды» (Беларусь):

Конкурс очень серьезный, проходит раз в четыре года. Прошлый раз тоже участвовал: было 10 лет, грамоту получил. В этом году уже надеюсь на призовое место.