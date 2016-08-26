Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие

Новости Беларуси. Буква закона. Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает десятилетие. Это учреждение уникально. К примеру, там проходят криминологическую экспертизу законопроекты. Процедура выполняется для того, чтобы исключить всевозможные риски. Экспертизы проводятся с 2007 года.

Это первый подобный опыт на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Хомич, директор ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»:

За это время проведена экспертиза более тысячи проектов законов Республики Беларусь, более 2-х тысяч проектов постановлений правительства Республики Беларусь, около тысячи проектов правовых актов иных государственных органов. В частности, Комитета судебных экспертиз, правовых актов Национального банка, других государственных органов.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Научно-практический центр прогнозирует некоторые вещи по развитию обстановки, в том числе криминогенной, и помогает это лучше понять прокуратуре. То есть некоторые вещи можно упредить, профилактировать, не допустить. Вот это главное, наверно, для чего центр создавался. Чтобы он действовал на опережение.