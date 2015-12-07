Белорусский музыкальный театр «Gipsy Band» записал новый вариант цыганского гимна «Джелем»

Романс всего мира. Поют его так, как чувствуют: на разный лад и с разным текстом. И в этом уникальность цыганского гимна Джелем. Волшебный вариант «Джелем» появился и у белорусского музыкального театра «Gipsy Band», над записью которого они трудятся с самого утра.

Помочь молодым артистам записать свой вариант цыганского гимна взялся продюсер и композитор Святослав Позняк.

Главная особенность нового варианта «Джелем» – сочетание музыки 21-го века и древнейшего цыганского искусства, которое еще полгода назад Святославу было ещё незнакомо. Уже сейчас цыганские мотивы для него стали родными.

В соседнем зале репетируют танцоры. Вот уж где не броситься в пляс просто невозможно! Какие они зажигательные, яркие и бесшабашные!

Цыганский театр еще совсем молодой, но уже получил звание народного.