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Белорусский музыкальный театр «Gipsy Band» записал новый вариант цыганского гимна «Джелем»

07 декабря 2015 09:52
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Романс всего  мира. Поют его так, как чувствуют: на разный   лад и с разным текстом. И в этом уникальность цыганского гимна Джелем. Волшебный вариант «Джелем» появился и у белорусского музыкального театра «Gipsy Band», над записью которого они трудятся с самого утра.

Помочь молодым артистам записать свой вариант цыганского гимна взялся продюсер и композитор Святослав Позняк.

Главная особенность нового варианта «Джелем» – сочетание музыки 21-го века и древнейшего цыганского искусства, которое еще полгода назад Святославу было ещё незнакомо. Уже сейчас цыганские мотивы для него стали родными.

В соседнем зале репетируют танцоры. Вот уж где не броситься в пляс просто невозможно! Какие они зажигательные, яркие и бесшабашные!

Цыганский театр еще совсем молодой, но уже получил звание народного.

# Музыка # Фотофакт # Святослав Позняк # Белорусские исполнители # Традиции цыган

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