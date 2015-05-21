Евровидение 2015. Второй полуфинал 21 мая

Новости Австрии. «Евровидение» традиционно считается самым рейтинговым неспортивным телевизионным шоу в мире. Телетрансляции охватывают страны далеко за переделами Европы. В этом году участие в фестивале примут исполнители из 40 стран. В честь особенной даты – конкурс отмечает 60-летие. Кстати, впервые на главной музыкальной сцене Европы прозвучит композиция представителя из Австралии. Но эту страну мы увидим сразу в финале, а пока предлагаем познакомиться с участниками второго полуфинала. 21 мая на сцену «Винер Штадтхалле» в Вене выйдут 17 конкурсантов, среди которых наиболее вероятный победитель «Евровидения-2015» по мнению букмекеров – швед Монс Зелмерлёв. Последовательность участников соответствует порядку выступлений. Номер 1. Вайдас Бомила и Моника Линките (Литва)

Откроет второй полуфинал дуэт, участники которого были не то что творческим тандемом – соперниками! Планировалось, что от Литвы в Вену поедет один исполнитель, но Вайдас и Моника так убедительно (в отдельности) выступили на национальном отборе, что жюри и зрители не смогли между ними выбрать. Мило и драматично: конкурсная песня «This Time» – о любви, а ребята обещают на сцене в Вене целоваться! Литва принимает участие в «Евровидении» с 1994 года и наивысший результат страны – 6 место в 2006 году. Номер 2. Молли Стерлинг (Ирландия)

Молли всего 17 лет и она музыкант-самоучка. Сейчас девушка живет в Дублине и работает над дебютным альбомом, а у нее дома, в родной деревушке, живет ослик Мик! Конкурсную песню «Playing With Numbers» Молли написала в соавторстве с Грегом Френчем. «Эта песня – о рисках: ты берешь их на себя и веришь, что тебе воздастся», – рассказывает исполнительница. Ирландия – самая успешная страна на «Евровидении». Ее представители 7 раз занимали первое место (последний раз в 1996 году), 4 раза — второе, один раз — третье. Правда, четырежды, в том числе в 2014 году, Ирландия не попадала в финал. Номер 3. Микеле Перниола и Анита Симончини (Сан-Марино)

Одно из самых маленьких государств в мире представит интернациональный дуэт: Микеле живет в Италии и за его называют итальянским Майклом Джексоном, а Анита – из Сан-Марино, она профессионально занимается вокалом с 7 лет и балетом с 4-х. Ребята – самый молодой дуэт в истории Евровидения – в сумме им всего лишь 32 года (16+16). На конкурсе они представят песню «Chain of Lights», которая рассказывает о том, что у человека одна жизнь на то, чтобы воплотить мечты. Сан-Марино в «Евровидении» участвует 6-ой раз и единожды, в 2014 году, представитель этой страны вышел в финал, заняв там 24-ое место. Номер 4. Кнез (Черногория)

У 47-летнего исполнителя 10 сольных альбомов и не один десяток туров по всему миру. Но самое важное в жизни для Кнеза – семья: жена и две дочурки. «Гармония в семье важнее, чем шоу-бизнес» – заключает Кнез. Композиция «Adio», которую он представит в Вене, светлая и печальная баллада о любви: «Небо подарило тебя мне, небо и отняло», – говорится в ней. Лучший результат страны на конкурсе – 19 место в финале в 2014 году. Однако это единственный из 6 раз, когда Черногория выходила из полуфинала. Номер 5. Амбер (Мальта)

Амбер всего 23 года, но она уже ветеран «Евровидения». Девушка участвовала в национальном отборе на Мальте пять раз, и, наконец, выиграла в 2015 году. Песня «Warrior» написана специально для Амбер. Девушка говорит, что цель композиции, «помочь набраться храбрости, дать людям дополнительную мотивацию для борьбы со своими переживаниями и страхами». Мальта является самой успешной из тех стран, что никогда не побеждали в «Евровидении»: они дважды были вторыми (2002 и 2005) и дважды — третьими (1992 и 1998). Номер 6. Mørland и Дебра Скарлетт (Норвегия)

Дерба долго жила в Швейцарии, а Мёрланд в Англии. И до конкурса они друг друга не знали. В один день решив, что в жизни нужно что-то менять, оба (не согласованно, конечно) вернулись на родину. Там и встретились, благодаря одному смс-сообщению. Кьетиль Мёрланд: «Я помнил Дебру из участия в телешоу, и мне очень понравился ее характерный голос». Он предложил Дебре исполнять дуэтом написанную им «A Monster Like Me»: «Текст песни рассказывает о повторной встрече с ошибкой из прошлого, о том, как можно выйти из сложившейся ситуации и стать лишь сильнее». Норвегия на «Евровидении» побеждала трижды, в последний раз Хрустальный микрофон в Осло привез белорусский норвежец Александр Рыбак в 2009 году. Номер 7. Леонор Андраде (Португалия)



Леонор (в центре) с представителями делегации Португалии

20-летняя Леонор Андраде с 4-х лет играет на фортепиано, сама пишет песни и солирует в рок-группе своего брата («Mariacaffe»). А еще Леонор снялась в местном телесериале! На конкурсе она исполнит композицию «Há um mar que nos separa» («Есть море, что разделяет нас»). «Она рассказывает о расстоянии между людьми, каким бы оно ни было, физическим или психологическим», – говорит Леонор. Португалия, которая больше славится не музыкальными событиями, но пляжным футболом и древними замками, тем не менее, принимает участие в «Евровидении» с 1964 года. Лучший результат в финале – 6 место в 1996 году. Номер 8. Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта (Чехия)

Представители Чехии на «Евровидении-2015» – успешные самостоятельные артисты за рамками конкурса. В отдельности они выпустили по несколько альбомов со своими группами, и Вацлав один – сольный. А познакомились Марта и Вацлав во время совместной работы в мюзиклах «Мона Лиза» и «Гамлет». Мужчина, который снимался в сериалах и писал к ним музыку, и женщина, которая сделала карьеру телеведущей и является членом ФИФА, споют рок-балладу о любви – «Hope Never Dies». Чехия принимала участие в конкурсе лишь трижды (2007-2009) и ни разу не выходила в финал. Номер 9. Надав Гедж (Израиль)

Израиль представит восходящая звезда – 16-летний Надав Гедж. Он поет в молодежной группе, а вечерами подрабатывает официантом. Путевкой на «Евровидение» для него стала победа в шоу талантов в 2015 году. В Вене Надав исполнит песню «Golden Boy». Текст композиции рассказывает простую, но в то же время эмоциональную историю о том, как молодой парень с разбитым сердцем пытается пережить свою боль: он гуляет, празднует и приглашает всех желающих присоединиться к нему! Израиль на конкурсе песни «Евровидение» принимал участие 33 раза и трижды участники занимали 1 место. Последний раз – легендарная Дана Интернэшнел в 1998 году. Номер 10. Амината (Латвия)

Это прибалтийское государство представляет 22-летняя Амината, девушка далеко не европейской внешности. Она действительно родилась в Латвии и считает себя настоящей латышкой, хотя мама у нее русская, а папа родом из Буркина-Фасо (Западная Африка). В 2013 Амината выиграла латвийскую версию «Фабрики звезд» и записала сольный альбом. На «Евровидении» исполнит композицию собственного сочинения «Love Injected». Это очередная и не последняя песня о любви во 2-ом, да и не только полуфинале. Первую, и пока единственную победу, Латвия одержала на «Евровидении-2002», обогнав, кстати, своего нынешнего соперника по полуфиналу – Мальту, всего на 12 баллов. Номер 11. Эльнур Гусейнов (Азербайджан)

Удивительно, но Эльнур, техник-стоматолог по образованию всего с музыкальной школой за плечами, в 2008 году получил право быть первым представителем Азербайджана на «Евровидении» в дуэте «Эльнур и Самир», а в феврале 2015 триумфально выиграл аналог шоу «Голос» в Турции, собрав более миллиона голосов. В 2015 году на «Евровиденни» он исполнит мистическую современную балладу шведских авторов «Hour of the Wolf». В копилке Азербайджана одна победа: в 2011 году 1 место занял дуэт Ell & Nikki. Примечательно, что из 8 раз, что страна принимала участие, ее представители также занимали по разу 2, 3, 4 и 5 места. Номер 12. Мария Олафс (Исландия)

Национальный отбор в Исландии выиграла артистка Национального театра в Рейкьявике. Мария профессионально занимается музыкальной деятельностью последние 5 лет. Но на родине как певица стала известной только благодаря возможности представлять страну на «Евровидении». В Вене Мария исполнит композицию «Unbroken», которую она описывает как «искреннюю историю о залечивании ран после расставания». Лучший результат страны на конкурсе – два вторых места (в 1999 и 2009 году). За 28-летнюю историю участия в конкурсе Исландия лишь трижды не проходила в финал (2005-2007). Номер 13. Монс Зелмерлёв (Швеция)

Именно этого человека букмекеры называют наиболее вероятным победителем «Евровидения-2015», а представители прессы и поклонники конкурса – «королем сцены». А тем временем Монс не только музыкант, за плечами которого шесть студийных альбомов, но и предприниматель – его фонд помогает трем школам в Южной Африке и одной в Кении. На сцене «Винер Штадтхалле» он представит в некотором роде автобиографичную историю: «Песня о том, что каждый из нас может быть героем и сделать что-то, чтобы мир стал лучше. Мы своим поведением должны подавать пример своим детям. Когда мне было 11-12 лет, у меня были большие сложности в поисках друзей, и в выступлении показано, как одинокий ребенок пытается приспособиться и, в конце концов, ему удается вернуть своих друзей, как это и случилось со мной». Шведские композиторы, считается, наиболее успешны на «Евровидении», при этом страна побеждала на конкурсе 5 раз из 54-х. В последний раз шведы привозили конкурс домой после победы Лорин в 2012 году. К слову, постановщики номера Лорин сделали номер и для Монса. Номер 14. Мелани Рене (Швейцария)

Девушка родилась в семье музыкантов. Выступает на сцене с 7-ми лет, с 9-ти пишет музыку. Музыке Мелани обучалась в Англии. Во время своего пребывания в Брайтонском Институте Современной Музыки она и написала конкурсную песню «Time to Shine» – «композиция не о блестках или гламуре, а о том, что нужно ценить то, кем ты являешься». Мелани хочет донести зрителям и слушателям, что любой человек может сдвинуть горы и изменить мир, если он действительно этого хочет. Швейцария выиграла первый в истории «Евровидения» конкурс в 1956 году. С тех пор повторить успех стране дорогих часов и шоколада удалось лишь однажды – в 1988 году это сделала канадская дива Селин Дион. Номер 15. Яннис Караяннис (Кипр)

21-летний Яннис дважды «пролетал» в кипрском нацотборе мимо Детского «Евровидения», но с первого раза попал на взрослое. Будучи заядлым геймером, он может сутками играть, а потом неделю отсыпаться. Верит в удачу и всегда носит при себе счастливую зажигалку. «One Thing I should have done» – «песня о том, что в отношениях никогда не стоит смотреть в прошлое с сожалением, и необходимо всегда быть искренним». Лучший результат Кипра на «Евровидении» – 5-ое место, которое они занимали трижды, в последний раз в 2004 году. Номер 16. Maraaya (Словения)

«Maraaya» – это вокалистка Марьетки и продюсер Рээй. Они муж и жена, растят двоих детей, работают вместе в направлении инди-поп с элементами соула. Конкурсную песню «Here For You» Рээй описывает как «инди-поп композицию, которая запоминается, но не совсем в формате Евровидения». Написал ее для ребят Чарли Мэйсон, автор текста песни-победительницы-2014 «Rise Like A Phoenix». Лучший результат Словении — 7-ое место в финале. Он был показан дважды — в 1995 и 2001 годах. Но после введения полуфиналов Словении только трижды удавалось пройти в финал – в 2007, 2011 и 2014 годах. В 2015, по мнению букмекеров, Maraaya не просто будет в финале, а с высокой вероятностью попадет в Топ-10. Номер 17. Моника Кушиньска (Польша)