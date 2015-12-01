Группа NAVI о песне для «Евровидение-2016»: «Гэта Зямля» – наша искренняя позиция о Беларуси!

Новости Беларуси. Участники национального отбора на «Евровидение-2016» группа NAVI представит на конкурс песню «Гэта Зямля». Он – ведущий на радио «Сталіца». Она – музыкант и педагог по вокалу, учит петь детей. Вместе они играют «Музыку Солнца» и не называют себя «поп». Их нельзя назвать «рок». Скорее – «инди», independent – «независимые». Журналист и музыкант. Казалось бы, что может быть общего у творческого тандема?

Когда слушаешь дуэт NAVI – Артема Лукьяненко и Ксению Жук, – не думаешь, как и что они поют, магия их отношений в момент исполнения привлекает куда больше слов, эмоций.

Группа NAVI была основана Ксенией Жук и Артёмом Лукьяненко в начале 2013 года. Дебютный сингл «Абдымі мяне» был очень тепло принят слушателями и музыкальными критиками.

За два года существования группа NAVI успела номинироваться на несколько музыкальных премий, выступить на юбилее Дианы Арбениной, а российский канал MusicBox взял в ротацию клип музыкантов на белорусскоязычную песню «Абдымі мяне».

Не случайно в руках этих молодых музыкантов оказалась статуэтка премии «Лира» за лучшую песню на белорусском языке. Причем, как утверждают сами ребята, символично, что награду им вручил Анатолий Ярмоленко – человек, многое сделавший для белорусской музыки.

Что вы имеете в виду, когда говорите: «Наша музыка – Солнце»? Группа NAVI:

Наша музыка дарит людям хорошее настроение, заряд только теплых эмоций, это душевность. «Музыка Солнца» – это определенный образ, который получился само собой.

Артём, за два года вы добились немалых результатов. В чём секрет? Группа NAVI:

Одно можем сказать, что залог любого успеха – это работа. Мы много сделали за эти два года, поэтому есть и результат. И, безусловно, это приятно!

Нам просто нравится то, что мы делаем. Хотим, поем «на мове». Есть много песен и на русском, так просто выходит само собой. Хочется поблагодарить тех, кто нас поддерживает и верит в нас!

В этом году – настоящий «бум», на национальный отбор «Евровидение-2016» было подано более 80 заявок. Молодёжь стала смелее? Или просто многим хочется заявить о себе?

Группа NAVI:

Всегда найдутся люди, которые хотят заявить о себе. Не уверены, что в этом году что-то кардинально изменилось. Участников, насколько я знаю, даже меньше, чем в прошлом.

У нас было немало попыток показать свою «национальность»: дуэт «Александра и Константин», Анастасия Винникова с песней «I love Belarus»… Особого успеха Беларуси это не принесло. Однако среди победителей «Евровидения» вспоминается девушка с мальчишеской внешностью: Мария Шерифович с песней «Молитва». Песня на ее родном сербском языке покорила всю Европу! Группа NAVI:

Беларусь не боится показать свою «национальность», наоборот. В этом году в приоритете песня на родном языке. Мы представляем на конкурс «Евровидение» песню «Гэта Зямля». Это наша искренняя позиция о Беларуси. Мы любим нашу страну, мы верим в ее людей, мы хотим, чтобы о нас, о белорусах, узнавали все больше и больше. Эта песня - наше искреннее признание Беларуси.

Уверен, что среди всех отборов на «Евровидение» просто еще не было достойной песни на родном языке, которая хоть как-то по ощущениям бы приблизилась к песне Марии Шерифович.