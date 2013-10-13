Музыкальный ретро-фестиваль «Золотой шлягер-2013»: закулисье и праздничная атмосфера Могилева

Новости Беларуси. В культурной столице Беларуси и СНГ 2013 года, Могилеве, на неделе состоялся ретро-фестиваль «Золотой шлягер». Созданный в 1995 году, кстати, при поддержке президента Беларуси, сегодня музыкальный форум принят в Международную федерацию фестивалей. Первоначальная идея феста собирать под своим крылом артистов так называемого «золотого фонда советской песни» со временем трансоформировалась в уникальный формат. Здесь можно услышать все: от советских осполнителей до международных легенд диско «Boney M».

В 2013 году организаторы постарались охватить максимальное число музыкальных жанров. Несколько дней со сцены звучали джазовые, эстрадные, народные и танцевальные хиты. Да и гости приехали со всего мира: от Армении до США.

Могилев – официальная культурная столица СНГ 2013 года. Такое гордое звание не дается авансом. Город давно славится масштабными современными культурными форумами и проектами. А раз в год Могилев накрывает мощная ностальгическая волна и спокойный и вполне современный город превращается в своеобразную Мекку для меломанов, ретроманов и, конечно же, звезд.

Зрители, до отказа забившие Ледовый дворец, чувствуют себя экипажем машины времени. Еще бы: на сцене – «Boney M», «Иванушки International», Виктор Салтыков. Повернуть время вспять? Легко.

Родион Газманов, певец, музыкант:

Популярная песня ранних лет имеет гораздо более широкую публику, чем новые песни. Поэтому люди слышат, вспоминают какие-то свои моменты, свое детство, то, что происходило под эту песню на школьных дискотеках. И, конечно, это сразу вызывает хорошие воспоминания при условии, что с людьми происходили хорошие вещи под эти песни.

Они – все те же, что и 20 лет назад. Тот же знакомый с детства голос, те же фирменные штучки. И лишь за кулисами можно рассмотреть морщинки и еле заметную тоску по былым лихим временам.

Виктор Салтыков, певец:

Сегодня больше антуража в музыке, сегодня больше, мне кажется, материального какого-то, передача информации другая. Тогда информация была духовная, тогда время было другое. Она передавалась по всему миру, по всему свету.

Хочется уже какого-то такого внутреннего покоя. Скорее всего, именно на этой волне. Я уже не так молод, с одной стороны, но, возвращаясь в то время, я становлюсь моложе.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:

Может, под эту песню он влюбился или пригласил кого-то на танец, а кто-то женился под эту песню, а у кого-то увели под эту песню. Всякое же в жизни бывало.

Когда приходят после концерта и говорят, что на этой песне было сделано предложение руки и сердца, а это была свадебная песня.

Целью фестиваля, впервые прошедшего почти 20 лет назад, стало сохранение так называемого «золотого песенного фонда СССР». Шло время, и хиты, популярные в 95-м, сами получили приставку ретро. Сегодня публика с одинаковым восторгом и ностальгическим трепетом принимает кумиров нескольких поколений и свежеиспеченных ветеранов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки Int»:

Почему нас приглашают на концерты, где одни ветераны, и не обижаемся ли мы? Мне больше нравятся «монстры». Нет, «Дунканы Маклауды».

Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-На»:

И мы уже ретро такие. Вообще удивительно.

Насколько требовательны и капризны звезды диско? В гостинице, где останавливаются артисты, утверждают: абсолютно все музыканты вели себя хорошо: не шумели, ничего не требовали, в свободное время спали.

Нина Власова, начальник службы приема и размещения:

Молодые исполнители у нас здесь очень громко репетировали. Мы даже слышали их предварительные выступления.

Райдеры артистов также на удивление непритязательны.

Наталья Гулькина, певица:

Из каких-то экзотических фруктов только ананасы. Но, по-моему, они уже совершенно потеряли вот эту свою экзотику. И, в принципе, у меня здесь в гримерке тоже стоит ананас. Именно потому, что он внесен у меня в райдер, периодически ставят. Иногда совершенно невкусные, достают из банки. А иногда такие вкусные, что я не успеваю оглянуться, как танцоры все съедают. Безобразие.

Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-На»:

Нам не надо розы в спальню или что-то еще. Самое главное – технический райдер. Потому что техническое оснащение делается для того, чтобы зритель получил удовольствие от шоу, от света, от звука, от всего, что происходит на сцене.

Таким эмоциям позавидовали бы популярнейшие реалити-шоу. Вот Ядвига Поплавская обнимает боевую подругу Алису Мон. А Семен Мильштейн неожиданно аккомпанирует кубинской диве.

Но самыми неугомонными гостями фестиваля, пожалуй, стали участники группы «Boney M». Как оказалось, они – активные пользователи социальных сетей. Их персональные странички пополнялись фотографиями с неимоверной скоростью. Комментарии артистов: «Могилев, спасибо! Ты – лучший!»

Окунувшись на несколько дней в прошлое, Могилев продолжает жить настоящим и будущим. А те, кто делает первые шаги к музыкальному Олимпу, выучили главный урок: новое – это хорошо забытое старое.