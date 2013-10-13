Бывает ли вокал сильнее политики и почему сегодня мало патриотических песен? Интервью народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой

Новости Беларуси. Белорусы на неделе имели возможность насладиться гала-концертом с участием ведущих мастеров искусств Казахстана. В рамках творческого сотрудничества между нашими странами стартовали Дни культуры Казахстана в Беларуси. Многообразие музыкальной палитры продемонстрировали рок-музыканты, этно-ансамбли, оперные и эстрадные исполнители. В их числе – Роза Рымбаева. Ее называют «Соловей» Средней Азии, Казахская примадонна и «Золотой голос». На советской эстраде она соперничала с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Программа «Неделя» взяла эксклюзивное интервью у народной артистки Казахстан.

Роза Куанышевна, я оригинальным не буду. Я позволю Вас назвать розой в прямом и переносном смысле, поэтому подарю Вам прекрасные розы.

Роза Рымбаева:

Спасибо.

Мы Вас приветствуем на белорусской земле.

Роза Рымбаева:

Спасибо. Я очень рада встрече.

Роза Куанышевна, Вас как только не называют: и примадонна Средней Азии, и «золотой голос» Казахстана.

Роза Рымбаева:

Ну, это слишком.

Применительно к Вам слишком не бывает ведь. Сложно сегодня выдерживать вот эту невероятную конкуренцию с огромным количеством то зажигающихся, то тухнущих звезд? Но Вы-то для нас – звезда еще из того, из Советского Союза.

Роза Рымбаева:

Да, из той эпохи. Дело в том, что те певцы, которые однажды завоевали сердца зрителей, я думаю, они останутся, пусть даже и неактивны, но они со своими песнями, своими образами все равно остаются надолго в памяти зрителей, слушателей. Про себя я могу сказать, что я никогда не останавливалась, я уже на протяжении 40 лет – активно поющий и гастролирующий певец. Я, конечно, в основном пою у себя последние годы. Потому что мы, как отделились, все-таки стали уже…

Разбежались по национальным квартирам.

Роза Рымбаева:

Да-да-да. И в основном мои гастроли проходят, очень много и активно, в Казахстане. Но когда есть приглашение, я лечу.

В советское время патриотическая песня всегда от души артистка исходила или невозможно было стать звездой, не имея в репертуаре патриотической песни? И, вообще, в энциклопедии даже прочитал, что Роза Рымбаева стала звездой после исполнения песни «Алия». Это потому, что она была патриотическая?

Роза Рымбаева:

Дело в том, что мне тогда было 18 лет, это была моя первая песня. У меня много-то песен не было в репертуаре. И, по условиям конкурса патриотической песни советских авторов, она как раз соответствовала. Я с этой песней как раз и вышла не сцену. И первая моя песня, которая мне принесла успех, с которой меня признала уже всесоюзная публика.

А вот, действительно, в советское время Ваша песня «Алия», знаменитая, наша «Беловежская пуща» – тоже патриотическая, которую даже в Америке пели наши «Песняры».

Роза Рымбаева:

А «Белый аист летит»?

«Белый аист летит» – тоже патриотическая. Вам не кажется, что сегодня не хватает патриотических песен? Даже, может, вопрос не в том, кажется – не кажется. Их объективно не хватает. А почему? Потому что нет вот этой «обязаловки» уже?

Роза Рымбаева:

Дело не в патриотизме. Я думаю, что все-таки зависит от музыки. «Беловежская пуща», «Белый аист» – они красивейшие песни. Мало того, что мелодии, богатая гармония, но еще и текстом. Потому что это всех объединяло: патриотизм, любовь к родине.

И совершенно по-другому ведь тогда это воспринималось. Многие, я знаю, залы стоя воспринимали и Ваши песни, и «Беловежскую пущу». А вспомните знаменитые слезы Родниной: советский гимн на Олимпиаде. А что нужно сделать, чтобы из нынешнего поколения чувство патриотизма тоже где-то оттуда, из глубины, исходило? Здесь дело в песне? Дело во времени? Дело в воспитании? В Интернете? Вот в чем? Скажите.

Роза Рымбаева:

Просто дело в том, что в свое время советский экран – это телевидение – это было общим. Если где-то в Москве, где-то на Олимпиаде делались такие концерты, это считалось общим достоянием, это общая, большая, для всех одна программа. Мы все объединялись.

Это автоматически смотрели и в Караганде, и в Минске.

Роза Рымбаева:

Везде-везде. Центральное телевидение для нас было самым главным. Потом – уже наше телевидение, потом – областной эфир. Сейчас каждое телевидение по-своему, в общем, показывает свои передачи, свою музыку, свои традиции. Немножко как-то размельчали, наверное. Поэтому не так, в общем-то, воспринимается. Все равно очень много телевизионных каналов. Необязательно сейчас смотреть свое телевидение. Мы уже в мировом масштабе смотрим, мы уже смотрим на мировых звезд, не только на наших. Поэтому такая уже общая какая-то тенденция – смотреть уже мировой уровень.

Вы – ярый противник фонограммы. А почему? Ведь вся нынешняя эстрада, по-моему, только на этом и построена, а по-другому и быть не может.

Роза Рымбаева:

Конечно, телевизионные концерты, естественно, снимаются под фонограмму, ради качества. Но сам артист должен всегда желать петь сегодня, сейчас для вас, лично, своим голосом, выражать те чувства только по-настоящему, а не под запись, фонограмму изображать.

Мы Вас очень любим и всегда очень ждем здесь, на белорусской земле.

Роза Рымбаева:

Я рада этой встрече.