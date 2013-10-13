«Звездный ринг» за 12 октября 2013 года. «Кавер-бэнд им. Мерилин Монро» vs «Floor Sixteen»

Они всегда должны быть на голову выше всех, ведь их постоянно сравнивают с оригиналом. В этом сезоне «Звездный ринг» на СТВ захватили кавер-бэнды. Сегодня за симпатии многочисленной аудитории поборются: «Кавер-бэнд им. Мерилин Монро» против группы «Floor Sixteen».

Помимо телезрителей, выступление кавер-бэндов на «Звездном ринге» на СТВ будут оценивать профессиональные критики: певец Тео, белорусская певица индийских песен Светлана Агарвал, продюсер Яна Станкевич.

«Кавер-бэнд им. Мерилин Монро». Они смеются в лицо опасности и бросают вызов любому. Вообще - любому, даже самому титулованному исполнителю. Для них титулы - это пустой звук. Они готовы отстаивать свое превосходство в любой ситуации. Так что сцена «Звездного ринга» идеально подойдет для них, тех, кто хочет быть первым!

«Floor Sixteen». Эти парни будут экспериментировать даже тогда, когда найдут идеальное оружие для победы. Их тяга к музыкальному изобретательству не имеет границ. Они готовы поражать соперника невиданными творческими пассажами, ставить в тупик внезапными аккордами.