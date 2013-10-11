Конкурс молодых эстрадных исполнителей проходит на фестивале «Золотой шлягер». Беларусь представляет Алекша Черный

Новости Беларуси. В эти минуты в Могилеве в рамках международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» проходит конкурс молодых эстрадных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежный фест не проводился несколько лет. В этом году творческое состязание возобновилось. В нем участвуют исполнители из 12 стран - России, Узбекистана, Казахстана, Литвы, Латвии, Израиля, Армении, Азербайджана, Болгарии, Молдовы.

Беларусь представит солист Могилевской областной филармонии. На концерте-прослушивании участники исполняют по две песни: шлягер прошлых лет и новую песню из своего репертуара.

Алекша Черный, участник конкурса молодых эстрадных исполнителей Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер-2013» (Беларусь):

Это очень волнительно, потому что я один представляю Беларусь. Чуть-чуть даже побаиваюсь. А что касается исполнителей других стран, то они очень сильные, я сегодня слышал на репетиции. Очень сильные что ребята, что девушки. Конкуренция очень серьезная и достойная.