Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка». Вот какую программу подготовили организаторы

25 июля отмечается День памяти Владимира Высоцкого, легендарного поэта, музыканта и актера. Хриплый голос барда и его неповторимая манера пения, а также его песни и стихи нашли, конечно же, путь к сердцам миллионов людей. Ну и, безусловно, будут исполняться и на музыкальном фестивале «Большая бард-рыбалка», который начнется 26 июля на Чигиринском водохранилище. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кулягин, автор-исполнитель, исполнительный директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка».

Юлия Самусенко, ведущая:

«Большая бард-рыбалка» – международный фестиваль. Что он собой будет представлять? Что там будет помимо рыбалки, помимо песен?

Сергей Кулягин, автор-исполнитель, исполнительный директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:

Наш фестиваль за последнее время превратился в такой мультикультурный проект. Это не только рыбалка, какие-то конкурсы. Это, конечно, большая концертная программа с разными направлениями. Акцент мы делаем, конечно, на авторскую песню, хотя она тоже очень сильно изменилась в последнее время. Это не только три аккорда, два прихлопа, три притопа и бородатый бард, как всегда, возле костра сидят и творят на трех аккордах. Это совсем другое. Это и бард-рок, и бард-джаз, это фольк, это блюз в этом году будет представлен и так далее. Поэтому разноплановая концертная программа, плюс, конечно, это красивое место на берегу Чигиринского водохранилища, прямо на берегу стоит сцена. Красивые виды в лесу, возможность отдохнуть, пособирать грибы, половить рыбу, ягоды, покупаться в водохранилище. Там есть и благоустроенные пляжи недалеко от нашего места дислокации. Плюс, у нас различные конкурсы, турнир по пляжному волейболу. В этом году наша автор из Пинска Лара Скороба будет тоже выступать у нас на фестивале. Вот у нее хобби делать такие сувениры, ручной работы. Она изготовила корону для королевы. Очень красивая.

Александр Меженный, ведущий:

Но главный конкурс – это перетягивание гитары. То есть гитара по кругу идти будет. Я хотел бы обратить внимание на «Надежды маленький оркестрик». Мы говорим про Высоцкого, вы говорите о «Надежды маленький оркестрик». Я понимаю, что Окуджава тоже не забыт. В фестивале что-то будет заявлено.