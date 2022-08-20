«Я требовала это, я это получила». Что необходимо для того, чтобы стать профессиональным певцом?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику таланты Беларуси. Сегодня мы познакомимся с певицей Вероникой Цубиковой. Привет, Вероника! Рада тебя видеть. Я знаю, что ты увлекаешься музыкой с детства. Откуда эта тяга к искусству? «Привела родителей в музыкальную школу за руку»

Вероника Цубикова, певица:

Если честно, да. Я с самого раннего детства увлекаюсь музыкой. И эта тяга была с того момента, как я себя осознаю. Бабушка музыкант, и вся эта атмосфера дома царила. Но меня никто никогда не заставлял заниматься. Я сама привела родителей в музыкальную школу за руку, я требовала это, я это получила. Стюша Тайм:

Ты участница многих конкурсов, фестивалей. Например, отбор на «Евровидение», «Славянский базар в Витебске». Расскажи про эту свою деятельность. Вероника Цубикова:

В детстве это единственные площадки, на которые ты имеешь выход. Это конкурсная сцена, эта своя атмосфера, это наработка практики, закалка характера. Именно от конкурсов я сейчас отошла. Все-таки выросла уже из этого. Новый клип и огромная команда. Кто пишет хиты певице?

Стюша Тайм:

Скоро выйдет твой новый клип? Вероника Цубикова:

Да, совсем скоро будет премьера клипа «Твоя девочка». Это клип на песню одноименную альбому. Стюша Тайм:

Большая команда у тебя? Явно ты не одна все это делаешь. Вероника Цубикова:

Да, безусловно. Это, конечно, и саунд-продюссеры, и студии звукозаписи – и в Москве, и в Минске. Это и операторы, и фотографы, и стилисты, и режиссер моих клипов. Стюша Тайм:

Вероника, о чем твои песни? Как идеи приходят тебе? Ты сама пишешь музыку или есть авторы? Вероника Цубикова:

Да, есть огромное количество авторов. На самом деле, это очень обширная география. Это и авторы из Беларуси, и авторы из России, и авторы из Молдовы, Украины, Казахстана. Есть шведские авторы. Все мои песни – это, безусловно, личные истории о любви. «Невероятные эмоции, обмен энергией». Когда ждать концерт в Беларуси?

Стюша Тайм:

О любви… Это красиво. Ты даешь сольные концерты. Недавно приехала из Москвы, где собрала зал на 2 000 человек. Расскажи про это. Вероника Цубикова:

Это была часовая программа авторской музыки. Невероятные эмоции, обмен энергией. Все случилось, все произошло. И я очень вдохновилась этим событием. И в Минске 23 августа будет мой сольный концерт уже дома. Поэтому, друзья, приглашаю вас 23 августа в 20:00. Это будет необычный романтический формат, это будет концерт на крыше Дворца спорта.

Стюша Тайм:

И Вероника очень щедрая, очень добрая. Вход, подчеркиваю, бесплатный. Вероника Цубикова:

Да, вход бесплатный, вход свободный. Это тоже своеобразный подарок. Стюша Тайм:

Вероника, спасибо тебе за интервью. Было очень интересно. Ты заряжаешь, вдохновляешь. Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?