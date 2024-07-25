Премьера спустя 16 лет. Белорусская певица рассказала о своей новой композиции

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Веркович, певица.

Александр Меженный, ведущий:

Мы рады, Ирина, что ты с нами сегодня. Я так понимаю, есть у нас важный повод. Это премьера песни. Но прежде давай в целом выясним, что там летом происходит у Ирины Веркович? Насколько Ирина находит время отдохнуть?

Ирина Веркович, певица:

Очень много работы. Я всегда говорю о том, что я человек летний. Потому что у меня летом день рождения и лето, солнце, воздух, природа – это моя сила, это то, что меня заряжает, то, что дает мне эмоции. Ну и, безусловно, это то, что дает мне возможность и желание работать, творить, создавать новые композиции. Поэтому песня, о которой сегодня будет идти речь, которая будет чуть позже представлена, она тоже пример именно лета. Поэтому Ирина Верхович захотела летом своему слушателю, своему зрителю подарить новую песню, премьерную песню.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ира, расскажи тогда про нее. Ирина Веркович:

Я всегда говорю о том, что эта песня выстрадана мной. У этой песни нелегкая судьба, потому что она была написана 16 лет назад, в 2008 году. Долго я не могла над ней начать работу, вот такую полноценную творческую работу над аранжировкой, над какими-то исполнительными вещами. Потому что песня писалась в то время, когда я была глубоко влюблена 16 лет назад. Показав эту песню молодому человеку, она ему безумно понравилась. Но я думаю, что эта песня была пророческой, отношения не сложились. Слава богу. Потому что я знаю, что у каждого из нас есть своя дорога, есть свой путь, который у нас уже где-то предначертан. И я знаю, что моя дорога была именно та, по которой я сейчас иду. Артистическая, музыкальная, творческая карьера певицы, артистки. Долгое время не могла, потому что, видимо, были вот эти воспоминания.