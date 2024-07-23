«Песня о нашей стране, о наших родных людях». Вадим Авижич рассказал о своей новой песне

Екатерина Яцкевич, ведущая: О чем вы поете? И вообще, что вы пытаетесь донести до зрителя через свое творчество?

Вадим Авижич, певец: У меня есть песня о любви, о женщинах, о прекрасной половине человечества. Есть песня «Офицеры» для людей, которые с честью, с гордостью носят погоны. Вот появилась песня «Я – белорус» о нашей стране. Немножко вот каждого чуть-чуть я затронул, каждое направление.

Дмитрий Потапович, ведущий:

О чем вот новая композиция? Если не в двух словах, а чуть подробнее.

Вадим Авижич:

Песня, ну, о нашей стране, о наших родных людях. Эта песня, она, чтобы объединить наших людей, воодушевить, хороших эмоций зарядить. Потому что такие песни, я считаю, они очень нужны.