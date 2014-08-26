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Модель Наталия Горчакова родила Стасу Пьехе сына

26 августа 2014 16:11
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Новости России. 34-летний певец Стас Пьеха впервые стал отцом. Мальчик появился на свет еще 22 марта.

Через месяц модель Наталья Горчакова разместила в своем Instagram снимок ножки малыша.

Совместное фото Стаса Пьехи с сыном растрогало пользователей социальных сетей. Смотрите здесь.

Девушка подписала снимок: «Сегодня самому прекрасному цветочку месяц. Наше родное, драгоценное сокровище с крохотными ручками и ножками. С первым юбилеем, сынуля!»

Стас Пьеха новость о рождении сына пока не комментирует.

Как сообщают российские СМИ, официальный представитель музыканта на вопрос о том, правда ли, что артист стал отцом, ответила неоднозначно.

PR-менеджер Стаса Пьехи:
Я уже слышала эту новость. Наверное, это какая-то утка и ничего под собой этот факт не имеет.

С 26-летней моделью и диджеем Наталией Горчаковой Стас Пьеха познакомился несколько лет назад в общей компании. Молодые люди начали встречаться, потом решили жить вместе.

Пьеха неоднократно признавался, что не любит, когда его личная жизнь становится достоянием общественности.

Чего не скажешь о его коллегах. Например, о появлении на свет сына в семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко написали сотни изданий буквально спустя час после родов.

Ничто так не преображает женщину, как интересное положение.

Напомним, именно во время беременности у Нины Богдановой, ведущей нашего телеканала, родилась песня «В ожидании чуда». Композицию по праву можно назвать гимном всем папам и мамам, которые ждут ребёнка. «Нужно было побыть в роли беременной женщины, чтобы эту песню написать. Очень приятно, что этот социальный проект поддержали. Мы записали эту песню, сняли с помощью лучших фотографов и видеооператоров и, конечно, беременных женщин со своими мужьями», – признаётся Нина. Впрочем, смотрите видео.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Стас Пьеха # Наталия Горчакова

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