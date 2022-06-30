«Песня появилась практически спонтанно». Алёна Ланская презентовала новый клип
Летом надо наслаждаться, молодостью, теплотой, температурой воздуха, которая стимулирует на творчество. У нас сегодня гостья, которая про творчество знает практически все. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, с презентацией нового клипа «Жаркое лето».
Как появилась новая композиция?
Александр Меженный, ведущий:
Твое отношение к лету? Давай с этого начнем.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я обожаю лето. Для меня это период расцветания, цветения, творчества, энергии, хорошего настроения, когда можно отдохнуть, можно и поработать в том числе, наконец-то побывать на природе. Все мы любим шашлыки, хотя я вегетарианка уже много лет, но я все равно езжу за компанию. Это всегда так приятно, когда хорошее настроение, погода, можно отдыхать, купаться, веселиться. И делать новые работы, новые треки.
Александра Каштанова, ведущая:
Теперь поговорим про песню. Как появилась композиция, кто помог ее реализовать?
Алена Ланская:
Песня появилась практически спонтанно, буквально совсем недавно она еще была в демо-версии, но за очень короткий период я и моя команда, автор песни Павел Семенцов, мы смогли не то что ее реализовать, мы еще и клип сняли на нее. У нас все очень спонтанно, быстро. Мы планировали сделать фотосессию. Но в итоге у нас получилась интересная видеоработа, это лайт-формат современного европейского уровня, где видео построено исключительно на настроении и на той персоне, которая есть в видеосюжете.
Александр Меженный:
Коротко о сюжете сможешь рассказать?
Алена Ланская:
Самая главная фишка этого видео – это красочность и настроение.
Александра Каштанова:
Совсем скоро мы увидим эту прекрасную, эмоционально наполненную.
Алена Ланская:
Песня зажигательная как раз таки под стать нашей горячей, зажигательной погоде.
Какие концерты еще будут летом?
Александр Меженный:
На какое-то время мне уже показалось, что я в сланцах по воде походил. Вопрос немного из другой области. Хотелось бы узнать планы на предстоящие недели. У нас скоро День Независимости, у нас «Славянский базар» следом. Какие планы у тебя?
Алена Ланская:
Все верно, несмотря на то, что, наверное, большинство людей находится в отпуске, у артистов как раз таки самая горячая пора работы, потому что мы не такие, как все. Пока все отдыхают, мы работаем. Конечно, это большой концерт в Могилеве, это праздник города. Большой концерт, посвященный Дню Независимости, во Дворце Республики 2 июля состоится. Потом праздничные мероприятия 3 июля в Минске, большой концерт на Стеле в прямом эфире. Далее ожидаются у меня съемки видео уже нового, а там Купалье, открытие «Славянского базара». Всех ждем, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь летом. И уже там артисты смогут немного отдохнуть, перезагрузиться, потому что впереди новый учебный год.
О хобби
Александр Меженный:
У меня есть информация, что ты на подоконнике выращиваешь если не фрукты-овощи, то какую-то зеленушечку, цветами любишь заниматься.
Алена Ланская:
Что касается моих хобби, то это выращивание цветов, палисадник, который есть у меня около дома, я его разбила в центре города. Иногда еще и сажаю цветы. У меня большая радость, зацвела чайно-гибридная роза. Это сортовой куст, она приятного оранжевого, персикового цвета. Несколько видов ирисов. Кстати, 9 видов роз у меня. Лилии, я их обожаю, азиатские, восточные. Их небольшое количество, но они постепенно растут. А на подоконнике у меня стабильно всегда базилик, петрушка, укропчик, лучок. Я это активно освещаю в своих социальных сетях.
Александра Каштанова:
А как коты?
Алена Ланская:
Для котиков на подоконнике стоит специальная травка, потому что они тоже ее очень любят.