«Песня появилась практически спонтанно». Алёна Ланская презентовала новый клип

Летом надо наслаждаться, молодостью, теплотой, температурой воздуха, которая стимулирует на творчество. У нас сегодня гостья, которая про творчество знает практически все. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, с презентацией нового клипа «Жаркое лето». Как появилась новая композиция? Александр Меженный, ведущий:

Твое отношение к лету? Давай с этого начнем.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я обожаю лето. Для меня это период расцветания, цветения, творчества, энергии, хорошего настроения, когда можно отдохнуть, можно и поработать в том числе, наконец-то побывать на природе. Все мы любим шашлыки, хотя я вегетарианка уже много лет, но я все равно езжу за компанию. Это всегда так приятно, когда хорошее настроение, погода, можно отдыхать, купаться, веселиться. И делать новые работы, новые треки. Александра Каштанова, ведущая:

Теперь поговорим про песню. Как появилась композиция, кто помог ее реализовать? Алена Ланская:

Песня появилась практически спонтанно, буквально совсем недавно она еще была в демо-версии, но за очень короткий период я и моя команда, автор песни Павел Семенцов, мы смогли не то что ее реализовать, мы еще и клип сняли на нее. У нас все очень спонтанно, быстро. Мы планировали сделать фотосессию. Но в итоге у нас получилась интересная видеоработа, это лайт-формат современного европейского уровня, где видео построено исключительно на настроении и на той персоне, которая есть в видеосюжете. Александр Меженный:

Коротко о сюжете сможешь рассказать?

Алена Ланская:

Самая главная фишка этого видео – это красочность и настроение. Александра Каштанова:

Совсем скоро мы увидим эту прекрасную, эмоционально наполненную. Алена Ланская:

Песня зажигательная как раз таки под стать нашей горячей, зажигательной погоде. Какие концерты еще будут летом? Александр Меженный:

На какое-то время мне уже показалось, что я в сланцах по воде походил. Вопрос немного из другой области. Хотелось бы узнать планы на предстоящие недели. У нас скоро День Независимости, у нас «Славянский базар» следом. Какие планы у тебя? Алена Ланская:

Все верно, несмотря на то, что, наверное, большинство людей находится в отпуске, у артистов как раз таки самая горячая пора работы, потому что мы не такие, как все. Пока все отдыхают, мы работаем. Конечно, это большой концерт в Могилеве, это праздник города. Большой концерт, посвященный Дню Независимости, во Дворце Республики 2 июля состоится. Потом праздничные мероприятия 3 июля в Минске, большой концерт на Стеле в прямом эфире. Далее ожидаются у меня съемки видео уже нового, а там Купалье, открытие «Славянского базара». Всех ждем, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь летом. И уже там артисты смогут немного отдохнуть, перезагрузиться, потому что впереди новый учебный год.