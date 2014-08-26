Дирижёр Инго Эрнст Райль и композитор Дмитрий Метлицкий: 27 августа в Белорусской государственной филармонии состоится необычная шоу-программа

27 августа в Белорусской государственной филармонии состоится необычное событие: государственный камерный оркестр Республики Беларусь выступит с программой, которую можно назвать, скорее, эстрадной, ежели академической. Это будет своеобразное шоу, непохожее ни на что другое. В студии программы «УТРО» главные действующие лица этого замечательного события - дирижёр Инго Эрнст Райль и белорусский композитор Дмитрий Метлицкий.

Каким образом Вы оказались в музыке и как творчество вошло в Вашу жизнь?

Инго Эрнст Райль, дирижёр:

Мой папа был художник. Моя мама - балерина. Первый раз я дирижировал, когда мне было тринадцать лет. Когда мне было пятнадцать, я организовал оркестр в Германии.

Почему выбор пал именно на эту профессию?

Инго Эрнст Райль, дирижёр:

Я очень любил играть как актёр. Но я думаю, что мой талант больше как музыканта.

Дмитрий, а композиторами рождаются, или ими становятся?

Дмитрий Метлицкий, композитор:

Очень сложный вопрос. Думаю, что здесь и то, и другое. У меня это было еще будучи учеником музыкальной школы. Мне приходилось что-то придумывать самому. Бывало, я что-то наигрываю, а получается, что это что-то новое.

Инго, в 1992 году Вы впервые выступили в Беларуси и даже с 1993 по 1996 год Вы занимали пост главного дирижёра Государственного камерного оркестра. А как получилось сотрудничество?

Инго Эрнст Райль, дирижёр:

«Отец» оркестра - Олег Григорьевич Янченко - был моим другом. Очень часто мы вместе играли в Германии. И потом он сказал мне: «Инго, давай дирижировать в Минске!». Получилось так, что оркестр - это половина моей жизни. А сейчас - это больше, чем половина. Беларусь - это моя жизнь.

Дмитрий, расскажите поподробнее о мероприятии, которое нас ожидает…

Дмитрий Метлицкий, композитор:

27 августа состоится концерт инструментальной музыки. «Летний вечер» с Государственным камерным оркестром. В концерте принимает участие известный белорусский гитарист - музыкант-профессионал Владимир Ткаченко. Концерт необычный в виду того, что есть академическая музыка - люди её слушают, понимают, знают, но появилось желание преподнести эту музыку в более современном формате. Присутствуют ударные инструменты, бас-гитара, композиции, аранжированные в разных стилистических направлениях. Если мы не будем экспериментировать, мы не будем расти дальше!