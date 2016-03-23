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«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном

23 марта 2016 11:20
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Новости России. Поклонники певца отмечают, что двухлетний Петр – копия отца.

Накануне 35-летний певец Стас Пьеха разместил на своей странице в социальной сети фото с сыном. Снимок знаменитый папа сопроводил не менее трогательной записью. Пьеха написал стихотворение в честь двухлетия своего первенца.

«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном-1


Источник фото: instagram.com/wolfieha/?hl=ru

Стас Пьеха (запись на странице в Instagram):
Я рядом... Нет... Недалеко...
На окнах март, он зрел и свеж,
И Петр маленький... Легко,
Прошел двухлетний свой рубеж!

Ранее Стас Пьеха никогда не публиковал снимки Петра в социальных сетях, чего не скажешь о маме мальчика – модели Натальи Горчаковой.

«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном-4

Источник фото: instagram.com/knyaginya/

С моделью и диджеем Натальей Горчаковой Стас Пьеха познакомился несколько лет назад в общей компании. Молодые люди начали встречаться, потом решили жить вместе.

Музыкант неоднократно признавался, что не любит, когда его личная жизнь становится достоянием общественности.

«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном-7


Источник фото: instagram.com/knyaginya/

О том, что у Стаса Пьехи родился сын Петр, стало известно летом 2014 года, когда мальчику было уже несколько месяцев. Здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Стас Пьеха # Наталия Горчакова

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