«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном
Новости России. Поклонники певца отмечают, что двухлетний Петр – копия отца.
Накануне 35-летний певец Стас Пьеха разместил на своей странице в социальной сети фото с сыном. Снимок знаменитый папа сопроводил не менее трогательной записью. Пьеха написал стихотворение в честь двухлетия своего первенца.
Источник фото: instagram.com/wolfieha/?hl=ru
Стас Пьеха (запись на странице в Instagram):
Я рядом... Нет... Недалеко...
На окнах март, он зрел и свеж,
И Петр маленький... Легко,
Прошел двухлетний свой рубеж!
Ранее Стас Пьеха никогда не публиковал снимки Петра в социальных сетях, чего не скажешь о маме мальчика – модели Натальи Горчаковой.
Источник фото: instagram.com/knyaginya/
С моделью и диджеем Натальей Горчаковой Стас Пьеха познакомился несколько лет назад в общей компании. Молодые люди начали встречаться, потом решили жить вместе.
Музыкант неоднократно признавался, что не любит, когда его личная жизнь становится достоянием общественности.
Источник фото: instagram.com/knyaginya/
О том, что у Стаса Пьехи родился сын Петр, стало известно летом 2014 года, когда мальчику было уже несколько месяцев. Здесь подробнее.