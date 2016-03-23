«И Петр маленький»: Стас Пьеха поделился трогательным фото с 2-летним сыном

Накануне 35-летний певец Стас Пьеха разместил на своей странице в социальной сети фото с сыном. Снимок знаменитый папа сопроводил не менее трогательной записью. Пьеха написал стихотворение в честь двухлетия своего первенца.

Стас Пьеха (запись на странице в Instagram):

Я рядом... Нет... Недалеко...

На окнах март, он зрел и свеж,

И Петр маленький... Легко,

Прошел двухлетний свой рубеж!

Ранее Стас Пьеха никогда не публиковал снимки Петра в социальных сетях, чего не скажешь о маме мальчика – модели Натальи Горчаковой.