«Зал ожидания» Кеши Сичкаря. «Звездный час» и «Волшебный кролик» Юрия Демидовича. Жизнь после славы

В 2009-ом его «Волшебный кролик» взорвал не только «Детское Евровидение» в Киеве, но и всю Европу. Тогда маленького мальчика из Беларуси Юрия Демидовича называли фаворитом. И это был «прорыв» в детском музыкальном конкурсе. Необычный текст песни, интересная постановка и яркие вокальные данные…

Сегодня Юрий студент третьего курса Республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки. То время, когда он был самым узнаваемым ребёнком страны, вспоминает с радостью.

Юрий Демидович, представитель Беларуси на конкурсе «Детское Евровидение-2009»:

Участие в Евровидении - это был очень классный период. Потому что отношение людей совершенно меняется. Во многом на тебя возлагается ответственность. Это очень сложно пережить морально. Сейчас немножко полегче с этим стало. Моя цель - развиваться дальше. «Евровидение» дает какой-то «толчок»: хочется развиваться в этой деятельности. Также дает огромный импульс для этого. Жизнь меняется и как-то идет в эту сторону.

Свой хит «Волшебный кролик» Юра не любит вспоминать. Говорит, что это было в детстве. Сейчас - серьезная музыка. И в большей мере - классика.

Юрий Демидович, представитель Беларуси на конкурсе «Детское Евровидение-2009»:

Род деятельности, которым я хотел бы заниматься в дальнейшем - это все очень сложно и абстрактно. Но хочу сказать, что мне очень нравится музыка, игра на фортепиано. Отдельно я изучаю хоровое дирижирование. И это мне тоже очень нравится. Музыка - это моя жизнь, та среда, в которой я должен развиваться. А дальше время покажет, в чем я смогу проявить себя лучше.

Сегодня Юру не узнать: он вырос, да и «Волшебный кролик» уже остался в истории «Детского Евровидения». Но жизнь после конкурса стала не менее насыщенной. Главное , что он не сошёл с пути - музыкального.

В 1998 году этого парня знала вся страна. Ведь он сыграл одну из главных ролей в российском сериале «Зал ожидания». Простой минский школьник Кеша Сичкарь стал узнаваем на улицах.

Сегодня Кеша Сичкарь работает звукорежиссером. Признается, что нашёл себе занятие для души. От работы получает удовольствие и говорит, что хобби переросло в настоящую профессию.

У каждого из юных ребят был свой «звёздный час». И пусть они уже повзрослели, пусть их песни не звучат из каждого магнитофона и пусть им уже не подражают. Но они не потерялись во времени: они остались в профессии и их творческий путь продолжается.