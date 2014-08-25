Оперная певица Ольга Сотникова-Рамос с дочерью Милой-Тамарой: Любовь привела меня в Мексику, но я не забываю о Беларуси! Я приехала сюда с новой сольной программой!

Как так случилось, что Вы сейчас редкий гость в родном Минске, в Беларуси? Сколько лет Вы в Мексике и почему Вы там оказались?

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

Вышла замуж за Мексиканца, и он увёз меня.

Когда Вы жили в Минске, вся Ваша жизнь была наполнена музыкой. Не страшно ли было улететь в другую страну. А вдруг там карьера не сложится? Или почва была уже подготовлена и там все продолжилось?

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

Я с детства, еще будучи маленькой девочкой, мечтала побывать в Мексике. Я была настолько влюблена, мое сердце так бешено билось, что мне хотелось ехать за любимым хоть на край света.

У Вас трое детишек, помимо дочери еще два сына-близнеца. Замечательная семья! А как в творческом плане все сложилось?

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

В творческом плане потихонечку складывается. Я не могу сказать, что у меня много времени на то, чтобы отдавать себя полностью своей карьере, но я работаю, преподаю. Я основной преподаватель по вокалу, профессор по вокалу в Академии музыки в Толуке у студентов академии, а также частных студентов. Конечно, я даю много концертов. Я сотрудничаю с филармонией Мексики, музыкантами инструменталистами, два замечательных концертмейстера. Сотрудничаю и с симфоническим оркестром филармонии города Толуки.

Мила тоже хорошо поет. Хотели бы, чтобы она пошла по Вашим стопам, стала певицей?

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

Это уже от нее все зависит! Но хотелось бы, конечно, очень. Она еще на скрипочке занимается. Она постоянно поет!

В Мексике тоже популярны профессии артиста, певицы, оперной певицы?

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

В основном многие выбирают музыку, как вторую профессию. У меня даже и студентов очень много филологов, психологов, врачей, компьютерщиков… Но при этом… Видимо то, что заложено в сердце, душа, которая поет… У них природные голоса просто замечательно. Дети по праздникам одевают свои сомбреро, берут свои маленькие гитары, и она, Милочка, в центре. Они аккомпанируют, она поет…

С чем Вы приехали на этот раз? Впервые за восемь лет Вы посетили Беларусь. Помимо того, что Вы приехали повидать родственников и друзей, Вы готовите концерт.

Ольга Сотникова-Рамос, оперная певица, лауреат международных конкурсов:

Да. Это будет мой сольный концерт. Программа очень интересная, разнообразная. В этот раз я немножко отошла от своего прежнего. И программа будет немного неформальная. Радужная. Наверное, как сама Мексика. Я буду исполнять и любимые оперные арии, также песни и романсы мексиканских композиторов, очень известных у себя на родине. А также будут премьеры наших белорусских композиторов. Я много пропагандирую белорусскую музыку в Мексике. В этот раз я приехала и меня сразу же «подхватили» наши белорусские композиторы, с которыми я раньше сотрудничала. Будет представлен романс Анны Козловой «Сон любви», а также прозвучит новый романс Алины Безенсон… Будет великолепная, очень разнообразная программа.