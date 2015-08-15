Мадонну признали лучшей певицей всех времен

Новости Великобритании. Рейтинг величайших поп-исполнительниц в истории музыки составила британская газета The Telegraph. На вершине ТОПа разместилась певица Мадонна. Она, по мнению экспертов издания, внесла значительный вклад в развитие не только музыкальной индустрии, но и поп-культуры в принципе. The Telegraph: Мадонна – реформатор и новатор, чье творчество охватывает целую гамму женских архетипов: девы, падшие женщины, жены, матери, ведьмы, дивы, святой, грешницы и 56-летней чирлидерши. Может быть, она не самый лучший вокалист и композитор, но то, что она сделала в музыке, не сделал больше никто.

На втором месте рейтинга оказалась Тина Тернер, творчество которой, по мнению The Telegraph, способствовало появлению таких современных звезд, как Бейонсе и Рианна .

«Я не пытаюсь откреститься от своего «эпатажно-порочного» прошлого». Мадонна: живая легенда в цитатах и фотографиях в проекте ctv.by « Богатые и знаменитые ».

The Telegraph:

Тина Тернер переполняет нас, трогает за душу, сбивает все препятствия на своем пути. Эта женщина сделала рок и соул фаворитами нашего времени.

Замыкает тройку величайших поп-исполнительниц Кейт Буш. Издание отметило ее тексты, которые, «вероятно, самые совершенные из тех, что когда-либо сочиняли в поп-музыке».