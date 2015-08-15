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Мадонну признали лучшей певицей всех времен

15 августа 2015 13:45
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Новости Великобритании. Рейтинг величайших поп-исполнительниц в истории музыки составила британская газета The Telegraph. На вершине ТОПа разместилась певица Мадонна. Она, по мнению экспертов издания, внесла значительный вклад в развитие не только музыкальной индустрии, но и поп-культуры в принципе.

The Telegraph:
Мадонна – реформатор и новатор, чье творчество охватывает целую гамму женских архетипов: девы, падшие женщины, жены, матери, ведьмы, дивы, святой, грешницы и 56-летней чирлидерши. Может быть, она не самый лучший вокалист и композитор, но то, что она сделала в музыке, не сделал больше никто.

Мадонну признали лучшей певицей всех времен-1

«Я не пытаюсь откреститься от своего «эпатажно-порочного» прошлого». Мадонна: живая легенда в цитатах и фотографиях в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

На втором месте рейтинга оказалась Тина Тернер, творчество которой, по мнению The Telegraph, способствовало появлению таких современных звезд, как Бейонсе и Рианна.

Мадонну признали лучшей певицей всех времен-4


Тина Тернер

The Telegraph:
Тина Тернер переполняет нас, трогает за душу, сбивает все препятствия на своем пути. Эта женщина сделала рок и соул фаворитами нашего времени.

Замыкает тройку величайших поп-исполнительниц Кейт Буш. Издание отметило ее тексты, которые, «вероятно, самые совершенные из тех, что когда-либо сочиняли в поп-музыке».

Мадонну признали лучшей певицей всех времен-7


Кейт Буш

В первую десятку также попали Дебби Харри, ABBA, Арета Франклин, Эми Уайнхаус, Бейонсе, Адель и Патти Смит.

Всего рейтинг насчитывает 20 позиций. Замыкает его группа Spice Girls.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Мадонна

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