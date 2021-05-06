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«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова

06 мая 2021 15:55
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Новости Беларуси. С цветами и военным оркестром. Поздравления с Днем Победы получил 95-летний ветеран из Борисова Николай Чайкин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова-1

В гости к герою Победы прибыло руководство Министерства юстиции.

Николай Захарович прошел всю войну, а День Победы встретил в Германии. Парадный китель украшают десятки наград, в том числе орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Берлина», «За боевые заслуги».

«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова-4

Сегодня он полковник в отставке. Воспитал прекрасных детей, а его сын, внук и правнук также стали военными. Несмотря на свой солидный возраст, Николай Захарович по-прежнему жизнерадостен, отлично помнит события тех лет и активно участвует в городских патриотических мероприятиях, встречается со школьниками, передает подрастающему поколению жизненный опыт и прививает чувство патриотизма.

«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова-7

Николай Чайкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Желаю вам, во-первых, всем здоровья, хорошо учиться, а кто работает – тому работать. И не забывать нас, освободителей от немецко-фашистских захватчиков.

«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова-10

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Мы обязаны чествовать каждого человека, который приложил свои усилия, положил свое здоровье на то, чтобы защитить нашу Родину, чтобы сохранить родную землю для потомков, для нас. Это живой пример и живая легенда. Мы просто получаем колоссальное удовольствие от общения с такими людьми.

«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова-13

Ветерану вручили цветы и подарки, а военный оркестр сыграл любимые песни Победы.

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Напомнит каждому из нас о цене Победы. Вам обязательно нужно увидеть это трогательное видео с участием ветерана

# Великая Отечественная война # общество # Николай Чайкин # Олег Слижевский # Фотофакт

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