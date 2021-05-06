«Для нас это живой пример и живая легенда». Министр юстиции поздравил ветерана из Борисова

Новости Беларуси. С цветами и военным оркестром. Поздравления с Днем Победы получил 95-летний ветеран из Борисова Николай Чайкин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гости к герою Победы прибыло руководство Министерства юстиции. Николай Захарович прошел всю войну, а День Победы встретил в Германии. Парадный китель украшают десятки наград, в том числе орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Берлина», «За боевые заслуги».

Сегодня он полковник в отставке. Воспитал прекрасных детей, а его сын, внук и правнук также стали военными. Несмотря на свой солидный возраст, Николай Захарович по-прежнему жизнерадостен, отлично помнит события тех лет и активно участвует в городских патриотических мероприятиях, встречается со школьниками, передает подрастающему поколению жизненный опыт и прививает чувство патриотизма.

Николай Чайкин, ветеран Великой Отечественной войны:

Желаю вам, во-первых, всем здоровья, хорошо учиться, а кто работает – тому работать. И не забывать нас, освободителей от немецко-фашистских захватчиков.