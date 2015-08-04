Прямой эфир

Оно того стоит? Певица Бейонсе купила босоножки за 300 тысяч долларов

04 августа 2015 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Туфли от британских дизайнеров модного дома Borgezie инкрустированы бриллиантами и жемчужинами. Эксклюзивная пара обошлась красавице в 300 тысяч долларов. 

По некоторым данным, обувь изготовлена специально для съемок нового клипа Бейонсе. Сама певица называет эти босоножки сказочными.

Оно того стоит? Певица Бейонсе купила босоножки за 300 тысяч долларов -1


Те самые босоножки 

К слову, владелец дома Borgezie Крис Шеллис известен как создатель «вечных» туфель. На свои эксклюзивные работы он выдает тысячелетнюю гарантию.

Крис Шеллис, дизайнер:
Такая обувь сделает любую женщину принцессой, а Бейонсе и вовсе королевой. 

Оно того стоит? Певица Бейонсе купила босоножки за 300 тысяч долларов -4



Босоножки Бейоне уже побили все возможные рекорды и стали самой дорогой обувью в мире. Любопытно, что предыдущий рекорд по дороговизне туфель тоже принадлежит Шеллису. В 2011 году дизайнер создал босоножки из драгоценных металлов и камней стоимостью 226 тысяч долларов. 

Мэрилин Монро, Робби Уильямс, Бейонсе и еще 16 фото звезд на паспорт здесь

# Фотофакт # Мода # Звезды # Бейонсе

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские дизайнеры представили новую уникальную осенне-зимнюю коллекцию трикотажных изделий
29 июля 2015 08:51

Белорусские дизайнеры представили новую уникальную осенне-зимнюю коллекцию трикотажных изделий

Поклонники не оценили новую фотосессию Ким Кардашьян
10 июля 2015 18:42

Поклонники не оценили новую фотосессию Ким Кардашьян

Символы, несущие добро. Вышиванка достойна выйти за рамки сувенира и стать белорусским брендом
06 июля 2015 08:41

Символы, несущие добро. Вышиванка достойна выйти за рамки сувенира и стать белорусским брендом