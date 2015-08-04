Оно того стоит? Певица Бейонсе купила босоножки за 300 тысяч долларов

Новости США. Туфли от британских дизайнеров модного дома Borgezie инкрустированы бриллиантами и жемчужинами. Эксклюзивная пара обошлась красавице в 300 тысяч долларов. По некоторым данным, обувь изготовлена специально для съемок нового клипа Бейонсе. Сама певица называет эти босоножки сказочными.



Те самые босоножки

К слову, владелец дома Borgezie Крис Шеллис известен как создатель «вечных» туфель. На свои эксклюзивные работы он выдает тысячелетнюю гарантию. Крис Шеллис, дизайнер:

Такая обувь сделает любую женщину принцессой, а Бейонсе и вовсе королевой.





Босоножки Бейоне уже побили все возможные рекорды и стали самой дорогой обувью в мире. Любопытно, что предыдущий рекорд по дороговизне туфель тоже принадлежит Шеллису. В 2011 году дизайнер создал босоножки из драгоценных металлов и камней стоимостью 226 тысяч долларов.