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Экс-вокалист американских рок-групп «Deep Purple» и «Rainbow» Джо Линн Тёрнер хочет жить в Беларуси

13 августа 2015 17:52
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Новости Беларуси. К переписи населения, возможно, жителем  Беларуси станет и экс-вокалист легендарных американских рок-групп «Deep Purple» и «Rainbow» Джо Линн Тёрнер.

О желании сменить место жительства он объявил журналистам в Симферополе, где сейчас выступает с концертами. Певец рассказал о намерении переехать в Беларусь в ближайшее время, если у него появится такая возможность. В желании обрести дом в  Беларуси его поддерживает и супруга, которая родилась и выросла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джонн Линн Тёрнер, певец (США):
Во-первых, я действительно планирую переехать в Беларусь, если Лукашенко мне разрешит. Это очень большой шаг. К сожалению, я некомфортно себя чувствую в Соединенных Штатах Америки, я не согласен с политическими решениями. К сожалению, эта страна не является той страной, в которой меня вырастил отец.

# Музыка # Музыка # Джо Линн Тёрнер

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