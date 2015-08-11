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«Певец любви». Серенада: чувственное признание, воспевание женственности и силы любви

11 августа 2015 09:11
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Красота - страшная сила. Испокон веков романтики с отважными поступками, мужчины старались завоевывать внимание и сердца неприступных красавиц. Устраивали рыцарские балы, дуэли, сочиняли баллады, а музыканты воспевали их женственность и силу любви. Так и родилась поющая поэзия под названием «серенада».

Этот жанр появился в 17 веке в южной части Европы под теплым синим небом  Италии и Испании.

Серенада - это чувственное признание в любви под балконом прекрасной сеньориты.

Наш герой - молодой и талантливый минчанин Павел Дубовец - ещё со школьной скамьи участвовал в различных музыкальных конкурсах. Как-то друг попросил исполнить песню в качестве подарка на день рождение его девушке, и Павел спел ей серенаду. Девушка пришла в неописуемый восторг от такого поступка, а сам Павел, применив на себе роль «певца любви», понял, что это - его призвание.

Павел изучил историю музыки, подобрал для сценического образа яркий костюм мексиканского мачо и начал исполнять романтические баллады на итальянском, испанском и французском языках. К романтике средневековья он добавил немного спонтанности.

Удивляйте, признавайтесь в сокровенных чувствах, и не забывайте, что для прекрасной половины внимание и настоящие подвиги по сей день остаются самым важным и трогательным моментов в жизни.

# Музыкальное искусство # Музыка # Фотофакт # Это интересно # Павел Дубовец

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