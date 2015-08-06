Музыканты из группы Danand покинут «уличную сцену» и воссоединят классику и клубную музыку

Название группы составлено из первых трех букв имен участников группы DAN - Даниил и AND - Андрей. В составе группы: создатели музыкальной группы EVAND Даниил Куликовских (скрипка) и Андрей Ходос (виоланчель).

Формат уличных выступлений - это у вас такая концепция?

Музыканты из группы Danand:

Хотелось бы приврать. Но нас просто не было возможности заниматься этим в каких-то помещениях, залах, поэтому нам пришлось выходить на улицы.

Насколько перспективен в Беларуси такой вид деятельности?

Музыканты из группы Danand:

Это хорошо, на самом деле. Некоторым это нравится, некоторым - нет. Мы просто играем авторскую музыку Даниила. Каждая его композиция «цепляет» людей.

Есть информация, что вы собираетесь покинуть «уличную сцену». С чем это связано?

Музыканты из группы Danand:

Если честно, я еще сам не определился, чего я хочу больше: уйти из переходов, либо соединить два направления. «Уличная музыка» всё же, непосредственно, чем-то притягивает. Но, думаю, что когда-нибудь придётся с этим воевать. Потому что сцена - это сцена. И сцена - это шаг выше, чем улица. Кроме классики, на сцене мы будем продвигать немножко другой продукт: соединим классику и клубную музыку в одно целое. Мы уже пробовали несколько раз на публике делать такой эксперимент, и он понравился.