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Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница

06 мая 2015 12:53
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Новости США. Наряд певицы Рианны стал самым обсуждаемым на прошедшем в Нью-Йорке балу Института костюма. Платье-мантия, отделанное мехом, привлекло куда больше внимания, чем откровенные наряды ее коллег по сцене. 

Чтобы без происшествий продефилировать по красной ковровой дорожке певице понадобилась помощь трех человек.

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница -1

Платье Рианны блогеры сравнивают с омлетом, пиццей и дорогой из жёлтого кирпича. Ироничными мемами и многочисленными комментариями полнятся социальные сети.

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница -4

Напомним, несколько дней назад в нью-йоркском музее искусств Метрополитен завершился ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2015. Эту церемонию неоднократно сравнивают с «Оскаром», и причин на то более чем достаточно. В первую очередь, Бал поражает изобилием звездных гостей в одном месте, во вторую, нарядами знаменитостей.

Темой Бала в этот раз стал восток: «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде».

Кто поразил и даже шокировал, а кто был одет немного не по теме, смотрите в фотоотчете здесь.

Автором запоминающегося наряда для Рианны стала китайский дизайнер свадебных платьев Гуо Пей. 

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница -7

Певица нашла ее случайно в интернете и, с ее слов, не могла оторваться от экрана, глядя на платья.

На создание этого платья у дизайнера ушло почти два года.

Гуо Пей:
Я всегда хотела создавать одежду, которая больше принадлежала бы миру искусства, а не моды.

Напомним, платья Рианны далеко не в первый раз становится поводом для шуток.

В июне 2014 года она поразила публику откровенным прозрачным платьем на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. Рианна была, скорее раздета, чем одета.

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница -10

Прозрачное платье из сетки, расшитое тысячами кристаллов Сваровски, головной убор из той же сетки, перчатки, палантин из розового меха и массивные серьги. Больше фото здесь.

# Фотофакт # Мода # Звезды # Рианна

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