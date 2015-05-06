Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница

Чтобы без происшествий продефилировать по красной ковровой дорожке певице понадобилась помощь трех человек.

Новости США. Наряд певицы Рианны стал самым обсуждаемым на прошедшем в Нью-Йорке балу Института костюма. Платье-мантия, отделанное мехом, привлекло куда больше внимания, чем откровенные наряды ее коллег по сцене.

Платье Рианны блогеры сравнивают с омлетом, пиццей и дорогой из жёлтого кирпича. Ироничными мемами и многочисленными комментариями полнятся социальные сети.

Напомним, несколько дней назад в нью-йоркском музее искусств Метрополитен завершился ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2015. Эту церемонию неоднократно сравнивают с «Оскаром», и причин на то более чем достаточно. В первую очередь, Бал поражает изобилием звездных гостей в одном месте, во вторую, нарядами знаменитостей.

Темой Бала в этот раз стал восток: «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде».

Кто поразил и даже шокировал, а кто был одет немного не по теме, смотрите в фотоотчете здесь.