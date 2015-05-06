Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница
Новости США. Наряд певицы Рианны стал самым обсуждаемым на прошедшем в Нью-Йорке балу Института костюма. Платье-мантия, отделанное мехом, привлекло куда больше внимания, чем откровенные наряды ее коллег по сцене.
Чтобы без происшествий продефилировать по красной ковровой дорожке певице понадобилась помощь трех человек.
Платье Рианны блогеры сравнивают с омлетом, пиццей и дорогой из жёлтого кирпича. Ироничными мемами и многочисленными комментариями полнятся социальные сети.
Напомним, несколько дней назад в нью-йоркском музее искусств Метрополитен завершился ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2015. Эту церемонию неоднократно сравнивают с «Оскаром», и причин на то более чем достаточно. В первую очередь, Бал поражает изобилием звездных гостей в одном месте, во вторую, нарядами знаменитостей.
Темой Бала в этот раз стал восток: «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде».
Кто поразил и даже шокировал, а кто был одет немного не по теме, смотрите в фотоотчете здесь.
Автором запоминающегося наряда для Рианны стала китайский дизайнер свадебных платьев Гуо Пей.
Певица нашла ее случайно в интернете и, с ее слов, не могла оторваться от экрана, глядя на платья.
На создание этого платья у дизайнера ушло почти два года.
Гуо Пей:
Я всегда хотела создавать одежду, которая больше принадлежала бы миру искусства, а не моды.
Напомним, платья Рианны далеко не в первый раз становится поводом для шуток.
В июне 2014 года она поразила публику откровенным прозрачным платьем на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. Рианна была, скорее раздета, чем одета.
Прозрачное платье из сетки, расшитое тысячами кристаллов Сваровски, головной убор из той же сетки, перчатки, палантин из розового меха и массивные серьги. Больше фото здесь.