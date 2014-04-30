Евровидение-2014. Номер украинки Марии Яремчук похож на выступление Лободы в 2009?

Новости Украины. Копенгаген готовится принять главный песенный конкурс года. А пока на главной сцене концертного зала B&W проходят репетиции.

Коротенькие отрывки с репетиций, а также фото и видео закулисья выкладывает официальный сайт «Евровидения». За несколько дней фанаты конкурса имели возможность подсмотреть за тем, как участники из разных стран будут удивлять зрителей.

Арам МР3 из Армении выйдет на сцену один, без бэк-вокала.

Поляки Донатан и Клео будут плясать и, пожалуй, самое неожиданное, прямо на сцене девушки будут стирать белье и готовить масло!

В номере россиянок сестер Толмачевых найдется место волшебству: не исключено, что при постановке номера будут использованы качели.

Бородатая Кончита Вурст из Австрии обещает покорить не только исполнением конкурсной "Rise Like a Phoenix", но и потрясающим платьем.

А вот представительница Украины Мария Яремчук признается, что с собой в Копенгаген взяла больше десяти платьев, но пока не решила, в каком наряде будет выступать.

Правда, еврофанаты почти уверены: Мария будет петь в брючном костюме.

Их мнение разделяют и стилисты: брючный костюм под стать тому, что был на Яремчук в клипе "Tick-Tock" придаст образу законченность.

В номере Яремчук точно будет присутствовать вращающийся круг (смотрите первую репетицию Марии). Отметим, кому-то из еврофанатов фрагмент видео напомнил выступление Светланы Лободы, представительницы Украины на «Евровидении» в 2009 году.

Напомним, конкурсная "Be My Valentine" (Anti-Crisis Girl) в исполнении Лободы запомнилась не столько текстом и мелодией, сколько постановкой. Светлана Лобода презентовала зрителям настоящее шоу. Тогда СМИ писали о том, что артистке ради фееричного номера на «Евровидении» пришлось заложить собственную квартиру. В финал Лобода прошла, но разместилась там лишь на 12-ом месте. Смотрите видео.

Кто выиграет «Евровидение-2014», и куда уедет Хрустальный микрофон – главный трофей конкурса, узнает совсем скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.