Евровидение-2014. Белорус Тео провел первую репетицию в Дании. ФОТО + ВИДЕО!

Новости Беларуси. 30 апреля в Копенгагене Тео, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», провел первую репетицию. Смотрите фото и видео!

На сцене концертного зала B&W в Копенгагене вместе с Тео бэк-вокалисты Денис Лис, Артем Ахпаш и Юрий Селезнев, танцоры Александр Залесский и Андрей Мартынов.

2 мая Тео вместе с бэк-вокалистами и танцорами проведет вторую репетицию, во время которой артисты будут в тех костюмах и обуви, как и во время трансляции самого конкурса.

Напомним, Беларусь в этом году отказалась от блесток и стразов. Элегантная классика. Такого стиля будет придерживаться наша команда в этом году.

Фото костюмов смотрите здесь!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Надеемся, что зажигательная композиция Cheesecake в исполнении Тео придется по вкусу и зрителям, и слушателям «Евровидения». Смотрите клип на песню!