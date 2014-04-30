Евровидение-2014. 30 апреля Филипп Киркоров отметит свое 47-летие с сестрами Толмачевыми?

Новости России. 30 апреля Филипп Киркоров принимает поздравления.

Свой 47-ой день рождения король российской эстрады отмечает на сцене. Всего на день Филипп Бедросович оставил Копенгаген, где уже начались репетиции международного песенного конкурса «Евровидение».

Сегодня утром Киркоров прилетел в Москву, а вечером он выйдет на сцену в мюзикле «Chicago».

Филипп Киркоров, певец, продюсер:

В этом году я отмечу свой день рождения на сцене мюзикла «Chicago»! Прошедший год был наполнен разнообразными событиями, одним из самых значимых в творческой жизни стало мое возвращение в мюзикл. Этот вечер будет моим подарком для друзей, для поклонников, для всех, кого мой герой, блистательный и хитроумный адвокат Билли Флинн, поприветствует со сцены театра МДМ!

Возвращаясь к теме «Евровидения» отметим, что у подопечных Киркорова, 17-летниих сестер Толмачевых боевой настрой. Девушки уже опробовали главную евровизийную сцену (смотрите репетицию сестер Толмачевых!), после чего ответили на вопросы журналистов.

Напомним, на главной сцене в Копенгагене Толмачевы споют англоязычную композицию «Shine».

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Филипп Киркоров, певец, продюсер (в ответе на вопрос «КП» во время пресс-конференции в Дании):

Для начала я хочу сказать, что этот год очень важен для нас – ровно 20 лет назад мы приняли участие в этом конкурсе. И, спустя 20 лет, мы снова здесь. Все эти годы у нашей страны были прекрасные песни, и в 2008-м году мы-таки привезли конкурс в Россию. В свое время и я, и моя экс-супруга Алла Пугачева принимали участие в Евровидении. Мы имели, быть может, не гигантский успех, но это был для нас очень важный и интересный опыт. Мы погрузились в эту фантастическую атмосферу, как никогда до этого. И поэтому я не хочу политизировать нашу пресс-конференцию. Еще раз повторю – мы приехали сюда не для того, чтобы заниматься политикой. Мы надеемся, что вам понравятся наши девочки с глазами, полными любви. Настя и Маша приехали сюда, чтобы петь. И специально для этого издания скажу по-русски (артист отвечал нам по-английски, как тут принято на международных пресс-конференциях). Я – аполитичный патриот своей страны!

На протяжении последних десяти лет Филипп Бедросович активно занимается продюсированием.

К слову, в конкурсе «Евровидение» Киркорова называют экспертом. Он уже готовил нескольких участников, представителей разных стран, к этому конкурсу: украинка Ани Лорак, белорус Дмитрий Колдун, грек Сакис Рувас.

Еврофаны уже привыкли: своих подопечных Киркоров всегда выводит в лидеры «Евровидения».

Режиссеры, гримеры, стилисты, дизайнеры – в команде Филиппа Бедросовича всегда работают профессионалы.

А к постановке евровизийных номеров Киркоров всегда привлекает греческого режиссера Фокаса, который когда-то придумал ставший уже легендарным номер с белым роялем для Димы Билана на песню «Never let you go».

Смотрите все евровизийные постановки режиссера Фокаса на нашей группе «Вконтакте».

Список подопечных Билан-Колдун-Лорак-Рувас продолжили сестры Толмачевы. Близняшки в восторге от работы с Филиппом Киркоровым.

Настя и Маша Толмачевы, представители России на конкурсе «Евровидение-2014» (в интервью «Московскому комсомольцу»):

Главное, что он в нас пытается вложить, — не только вокально себя показать, но и правильно подать эмоционально. Говорит, чтобы мы работали глазами, чтобы взглядом людей захватить, тут улыбнуться, тут не улыбнуться, тут глаза опустить, чтобы загадочно было, а не так, что мы, мол, на кухню вышли яичницу пожарить. Это очень важно, это создает настроение номера.

Смогут ли сестры Толмачевы покорить зрителей «Евровидения»? Ответ узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.