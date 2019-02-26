Певица MARUV не представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах

Популярная певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле.
Популярная певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица MARUV заняла первое место в финале украинского национального отбора на «Евровидение-2019». Однако после было объявлено, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) примет окончательное решение по вопросу участия артистки в конкурсе в течение 2-ух суток после финала. Этот вопрос был поднят из-за того, что исполнительница ведет концертную деятельность на территории России.
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MARUV выразила готовность отказаться от гастролей в РФ и взять на себя расходы на участие в конкурсе. НОТУ и певица должны были подписать договор.
Фото: instagram.com/maruvofficial
На своей странице в Instagram певица рассказала, что в договоре прописано, что ей будет запрещена любая импровизация на сцене без утверждения телекомпании, передача авторских прав на песню, выполнение любых требований и указаний НОТУ и запрет на общение с журналистами без согласования с телекомпанией. За невыполнение условий артистку мог ждать штраф в 2 миллиона гривен.
По словам артистки, НОТУ не предоставит «ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама».
Фото: instagram.com/maruvofficial
25 февраля стало известно, что певица не будет представлять Украину на конкурсе.
Певица отметила в Instagram, что ее встреча с телекомпанией продлилась более 7 часов, но стороны так и не пришли к согласию. Разногласия вызвали некоторые пункты договора: «Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными».
Певица поблагодарила поклонников за поддержку и попросила не идти на конфронтацию, а принять этот факт. «Я хочу дарить свое творчество без цензуры».
В сообщении телекомпании сказано, что певица победила в национальном отборе в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.
«Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».
После проведенных переговоров стороны «не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе».
По заявлению, опубликованному на сайте Европейского вещательного союза, «каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для участия в «Евровидении» в соответствии с правилами, которые установлены Европейским вещательным союзом».
В том же заявлении сказано, что «в настоящее время вещатель ведет переговоры, по результатам которых будет выбран представитель для участия в конкурсе».
Как только его имя будет известно, оно будет официально объявлено.
Возможно, представителем страны станет участник, занявший второе место в национальном отборе. Конкурсант станет известен в ближайшее время.