Певица MARUV не представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах

Популярная певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле.

MARUV выразила готовность отказаться от гастролей в РФ и взять на себя расходы на участие в конкурсе. НОТУ и певица должны были подписать договор.

Певица MARUV заняла первое место в финале украинского национального отбора на «Евровидение-2019». Однако после было объявлено, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) примет окончательное решение по вопросу участия артистки в конкурсе в течение 2-ух суток после финала. Этот вопрос был поднят из-за того, что исполнительница ведет концертную деятельность на территории России.

По словам артистки, НОТУ не предоставит «ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама».

На своей странице в Instagram певица рассказала , что в договоре прописано, что ей будет запрещена любая импровизация на сцене без утверждения телекомпании, передача авторских прав на песню, выполнение любых требований и указаний НОТУ и запрет на общение с журналистами без согласования с телекомпанией. За невыполнение условий артистку мог ждать штраф в 2 миллиона гривен.

25 февраля стало известно, что певица не будет представлять Украину на конкурсе.

Певица отметила в Instagram, что ее встреча с телекомпанией продлилась более 7 часов, но стороны так и не пришли к согласию. Разногласия вызвали некоторые пункты договора: «Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными».

Певица поблагодарила поклонников за поддержку и попросила не идти на конфронтацию, а принять этот факт. «Я хочу дарить свое творчество без цензуры».

Как это комментирует Национальная общественная телекомпания Украины?

В сообщении телекомпании сказано, что певица победила в национальном отборе в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.

«Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».

После проведенных переговоров стороны «не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе».

Как комментируют организаторы «Евроивдения-2019»?

По заявлению, опубликованному на сайте Европейского вещательного союза, «каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для участия в «Евровидении» в соответствии с правилами, которые установлены Европейским вещательным союзом».

Кто представит Украину на конкурсе?

В том же заявлении сказано, что «в настоящее время вещатель ведет переговоры, по результатам которых будет выбран представитель для участия в конкурсе».

Как только его имя будет известно, оно будет официально объявлено.

Возможно, представителем страны станет участник, занявший второе место в национальном отборе. Конкурсант станет известен в ближайшее время.