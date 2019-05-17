Вернули Россию на «Евровидение». Реакция Киркорова и мамы Сергея Лазарева на его выступление
Новости России. Певец Сергей Лазарев вышел в финал конкурса «Евровидение», которое проходит в Тель-Авиве.
Артист вошел в десятку исполнителей, которые продолжили участие в конкурсе после первого полуфинала. На сцене Сергей Лазарев исполнил эпическую балладу «Scream».
На сцене конкурсант находился в окружении своих проекций, зеркального лабиринта и стены из дождя.
Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт (смотрите здесь).
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Миллионы поклонников поддерживали певца у экранов телевизоров. В самом зале рядом с артистом находились участники его Dream Team, которые все это время помогали певцу с подготовкой к «Евровидению». Среди них – Филипп Киркоров. После выхода в финал он опубликовал эмоциональное поздравление.
Филипп Киркоров:
Счастлив, что мы с Сергеем вернули РОССИЮ на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ снова в ФИНАЛ!!
Названы все финалисты конкурса (читать далее).
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Фото: instagram.com/fkirkorov
Незадолго до выступления Сергея Лазарева его поддержал самый близкий человек – мама. Она опубликовала трогательное обращение к сыну в cоцсетях.
«Пусть Вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь будет рядышком с тобой в ответственную минуту».
Scream. О чём поёт Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019»
Фото: instagram.com/tinalazareva
Сам Лазарев также прокомментировал свое выступление во втором полуфинале.
Сергей Лазарев:
Россия в Финале «Евровидения»!!! Спасибо огромное всем, кто болел, переживал и голосовал в полуфинале!! 18 мая, в финале, я выступаю под Номером 5!! Нервы 2016 года возвращаются! Накал страстей не передать!! Дорогие зрители, где бы вы ни смотрели Финал «Евровидения», очень надеюсь на ваши голоса!!! Очень важна Ваша поддержка!!! Я вас очень люблю!!
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Комментаторы поддержали артиста и отметили, что номер получился очень искренним и драматичным.
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