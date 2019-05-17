Вернули Россию на «Евровидение». Реакция Киркорова и мамы Сергея Лазарева на его выступление

На сцене конкурсант находился в окружении своих проекций, зеркального лабиринта и стены из дождя.

Артист вошел в десятку исполнителей, которые продолжили участие в конкурсе после первого полуфинала. На сцене Сергей Лазарев исполнил эпическую балладу «Scream».

Миллионы поклонников поддерживали певца у экранов телевизоров. В самом зале рядом с артистом находились участники его Dream Team, которые все это время помогали певцу с подготовкой к «Евровидению». Среди них – Филипп Киркоров. После выхода в финал он опубликовал эмоциональное поздравление.

Филипп Киркоров:

Счастлив, что мы с Сергеем вернули РОССИЮ на конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ снова в ФИНАЛ!!

Названы все финалисты конкурса (читать далее).

В прошлом году представительница России Юлия Самойлова не вышла в финал конкурса. Для России этот случай стал первым в истории.