Евровидение-2014. Номер Tanja из Эстонии: девушка будет петь и танцевать в белье

Новости Эстонии. Певица Tanja, представительница Эстонии на конкурсе «Евровидение-2014», исполнит композицию “Amazing”.

На главной сцене концертного зала B&W в Копенгагене Таня споет и станцует. То, что будет происходить на сцене «Евровидения» во время исполнения номера, похоже на сон. Таня в паре со своим партнером исполняет сложные танцевальные трюки и поддержки, при этом девушка поет. Впрочем, смотрите видео.

Девушка признается, что евровизийный номер стоил ей немало сил и слез.

Tanja, представительница Эстонии на конкурсе «Евровидение-2014»:

Мне понадобилось множество репетиций, чтобы достичь необходимой плавности. Я ведь должна петь и танцевать в одно и то же время.

Евровизийная “Amazing” написана Таней в соавторстве с композитором Timo Vendt (Тимо Вендт). Плодотворное сотрудничество Тимо и Тани длится уже 10 лет.

Тане 27 лет. Она не только певица, но и успешная актриса. Девушка активно снимается с сериалах, играет потрясающие роли в мюзиклах.

Таня не строит заоблачных планов насчет «Евровидения». Ее первоначальная цель – хотя бы попасть в финал. И, судя по всему, эту задачу будет выполнить непросто. Соперники Тани по полуфиналу – артисты из России, Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Венгрии, Исландии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Сан-Марино, Украины, Черногории, Швеции и Эстонии. 16 участников в первом полуфинале, и только 10 из них пройдут в финал «Евровидения».

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Евровидение» представляет Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.