Евровидение-2014. Российские сестры Толмачевы заняли 7 место в финале

Новости России. Близняшки сестры Толмачевы заняли 7 место в финале «Евровидения-2014».

Победителем конкурса стала Кончита Вурст из Австрии. Вторую строчку заняла группа The Common Linnets из Нидерландов, третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции. Белорус Тео на 16 месте.

Композицию Shine для россиянок Толмачевых написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. А номер поставил, без преувеличения, легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос. Именно он когда-то придумал ставший уже хрестоматийным номер с белым роялем для Димы Билана на песню «Never let you go».

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За плечами 17-летних сестер Толмачевых внушительный музыкальный опыт. В 2006 году Настя и Маша Толмачевы выиграли детское «Евровидение» с песней собственного сочинения «Весенний джаз». В следующем году после победы Толмачевы записали свой первый альбом «Половинки», дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах на российском телевидении, снялись в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели с Аллой Пугачевой.